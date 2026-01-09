НА ЖИВО
          Война

          С 13 000 км/ч е летяла ударилата Лвов руска балистична ракета

          Останките от Орешник в Лвов
          Останките от Орешник в Лвов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Балистичната ракета, използвана от руснаците за удара по Лвов късно вечерта на 8 януари, се е движела със скорост от 13 000 км/ч, според украинското Въздушно командване „Запад“. Типът на ракетата в момента се определя, предава „Зеркало недели“.

          

          „В 23:47 ч. на 8 януари врагът нанесе ракетна атака срещу инфраструктурни обекти в Лвов, използвайки балистична ракета. Въздушната цел се е движела с приблизително 13 000 км/ч по балистична траектория. Типът ракета, използвана от руските агресори за атака срещу града, ще бъде определен след като всички нейни компоненти бъдат изследвани“, се казва в съобщението.

          Междувременно кметът на Лвов Андрей Садовий съобщи, че ракетната атака е задействала автоматична система за газова безопасност в село Рудно в община Лвов. От съображения за безопасност газоподаването е било временно прекъснато за 376 клиенти на няколко улици.

          „Това не е било повреда в електропреносната мрежа – защитата е била задействана от ударната вълна. Специалисти вече са на място и проверяват оборудването. След това газоподаването ще бъде възстановено“, добави Садовий.

          Трябва да се отбележи, че преди удара по Лвов, украинските ВВС издадоха предупреждение за балистична заплаха. След това те дадоха общ отбой от ракетната опасност, отбелязвайки, че предупреждението се отнася до заплахата от балистични ракети с голям обсег.

          Впоследствие украинските ВВС съобщиха, че в цяла Украйна е издадено предупреждение за въздушна тревога поради заплахата от използване на руски балистични ракети от полигона Капустин Яр. Капустин Яр е военен ракетен полигон в северозападната част на Астраханска област на Русия. Освен всичко друго, руснаците са изстрелвали междуконтинентални балистични ракети оттук.

          Самите руснаци твърдяха, че са нанесли масиран удар по Украйна, по-специално с балистична ракета „Орешник“, в отговор на „атаката на Киев срещу резиденцията на Путин“.

          

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Никола Павлов -
          Русия може да е използвала ракета, способна да носи ядрена бойна глава, при удара по Лвовска област в нощта на 9 януари, което представлява...
          Политика

          Ким Чен-ун с обещание за безуслoвна подкрепа на Путин

          Пола Жекова -
          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепя неговата политика постоянно и без никакви условия. Информацията...
          Война

          Над половин милион руснаци в Белгородска област останаха без ток след обстрел на ВСУ

          Иван Христов -
          Обстрел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) остави без електричество 556 хиляди жители на руската Белгородска област, съобщава губернаторът Вячеслав Гладков, цитиран от РИА...

