      петък, 09.01.26
          САЩ изпратиха 14 големи военнотранспортни самолета и тежковъоръжени хеликоптери в три бази във Великобритания

          C-17 Globemaster
          C-17 Globemaster
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Военнотранспортни самолети и тежко въоръжени хеликоптери на САЩ са пристигнали в три военни бази във Великобритания, съобщава The Times. Разположени са общо 14 самолета C-17 Globemaster и два хеликоптера AC-130J Ghostrider.

          Според изданието, самолетите са пристигнали в събота в три бази на Кралските военновъздушни сили, разположени в Съфолк и Глостършир.

          Отбелязва се, че някои от Globemaster може да са превозвали най-малко пет хеликоптера MH-60M Black Hawk и един MH-47G Chinook, които се използват в специални операции. Тези авиобази се експлоатират както от британските, така и от американските военновъздушни сили.

