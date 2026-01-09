САЩ изпратиха 14 големи военнотранспортни самолета и тежковъоръжени хеликоптери в три бази във Великобритания

Военнотранспортни самолети и тежко въоръжени хеликоптери на САЩ са пристигнали в три военни бази във Великобритания, съобщава The Times. Разположени са общо 14 самолета C-17 Globemaster и два хеликоптера AC-130J Ghostrider.

Според изданието, самолетите са пристигнали в събота в три бази на Кралските военновъздушни сили, разположени в Съфолк и Глостършир.

Отбелязва се, че някои от Globemaster може да са превозвали най-малко пет хеликоптера MH-60M Black Hawk и един MH-47G Chinook, които се използват в специални операции. Тези авиобази се експлоатират както от британските, така и от американските военновъздушни сили.