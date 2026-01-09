САЩ обмислят да купят Гренландия с плащания на суми от 100 хиляди долара на всеки жител

В администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са обсъждали възможността за еднократно плащане в брой на жителите на Гренландия, за да ги убедят да се отделят от Дания и евентуално да се присъединят към Съединените щати, съобщиха четирима източници пред Reuters.

Според два източника, макар точната сума в долари и логистиката на евентуалните плащания все още да са неизвестни, американски служители, включително помощници в Белия дом, са обсъждали суми, вариращи от 10 000 до 100 000 долара на човек.

„Идеята за директно плащане на жителите на Гренландия, датска отвъдморска територия, е едно от обясненията за това как САЩ биха могли да се опитат да „купят“ острова с 57 000 жители, въпреки настояването на властите в Копенхаген и Нуук, че Гренландия не е за продажба“, подчертава агенцията.

Един източник също така каза, че помощниците в Белия дом планират да пренасочат фокуса от операцията срещу венецуелския президент Николас Мадуро към преследване на други, по-дългогодишни геополитически цели на президента Доналд Тръмп.

Един от източниците също така отбеляза, че вътрешните дискусии за еднократните плащания не са нищо ново, но добави, че те са станали по-сериозни през последните дни. По-конкретно, помощниците обмислят по-високи суми, по-специално 100 000 долара на човек, за общо близо 6 милиарда долара.

„Много подробности относно потенциалните плащания остават неясни, като например кога и как биха били разпределени, ако администрацията на Тръмп поеме по този път, или какво точно се очаква от гренландците в замяна. Белият дом заяви, че е възможна военна намеса, въпреки че официални лица също така посочиха, че САЩ предпочитат закупуването на острова или друго дипломатическо придобиване“, добавят от Reuters.