 САЩ предупреждават за „значителна атака“ в Украйна през следващите дни, съветват американците да се укрият

САЩ предупредиха, че са получили информация за „потенциално значителна“ въздушна атака срещу Украйна през следващите няколко дни, съобщава Newsweek.
Посолството на САЩ в Киев призовава американските граждани незабавно да се укрият в случай на подобен удар.
Предупреждението, издадено в четвъртък, не дава никакви допълнителни подробности, а украинските медии отбелязват, че не се споменава, че Русия ще бъде отговорна.
- Реклама -
