САЩ започват ,,сухопътни атаки“ срещу наркокартелите

Президентът на Америка Доналд Тръмп заяви снощи, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан Съединените щати ще започнат „сухопътна операция“ срещу наркокартелите, без да уточнява конкретна държава или регион.

„Ще предприемем сухопътна операция срещу картелите. Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да виждаме какво се случва в тази страна“,

заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

В неделя американският президент отправи остър призив към Мексико „да се стегне“, след месеци на натиск по теми, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Тръмп разкри, че е настоявал мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи изпращането на американски сили за борба с наркокартелите на мексиканска територия – предложение, което тя вече е отхвърляла.

Междувременно в събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му. Срещу тях са повдигнати обвинения от американската правосъдна система за „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.

В отговор Шейнбаум подчерта принципа на суверенитет в региона.

„Американският континент принадлежи на народите на всяка от страните, които са част от него“,

заяви тя след отвеждането на венецуелския ѝ колега.

На този фон венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, носител на Нобеловата награда за мир за 2025 г., приветства съобщенията за освобождаване на политически затворници, по-малко от седмица след залавянето на Мадуро.

„Днес истината, която беше потискана и заглушавана от години, най-накрая излезе наяве. Нищо няма да ни върне откраднатите ни години, но този ден има значение, защото признава това, което вече знаем – че несправедливостта няма да трае вечно, че истината в крайна сметка ще намери път“,

заяви Мачадо в аудиобръщение, разпространено в социалните мрежи.

Паралелно с това най-издирваният бунтовнически лидер в Колумбия Иван Мордиско обяви, че свиква среща на въоръжените групировки след американската операция във Венецуела.

„Днес сме изправени пред общ враг“,

каза Мордиско във видеообръщение.

Той отправи призив за спешна среща на лидерите на колумбийските бунтовнически формации, включително фракции – наследници на ФАРК, които не признават мирното споразумение от 2016 г., както и към движения в целия регион, на фона на нарастващото напрежение в Латинска Америка.