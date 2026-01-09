САЩ започват ,,сухопътни атаки“ срещу наркокартелите

Президентът на Америка Доналд Тръмп заяви снощи, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан Съединените щати ще започнат „сухопътна операция“ срещу наркокартелите, без да уточнява конкретна държава или регион.
В неделя американският президент отправи остър призив към Мексико „да се стегне“, след месеци на натиск по теми, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Тръмп разкри, че е настоявал мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи изпращането на американски сили за борба с наркокартелите на мексиканска територия – предложение, което тя вече е отхвърляла.
Междувременно в събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му. Срещу тях са повдигнати обвинения от американската правосъдна система за „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.
В отговор Шейнбаум подчерта принципа на суверенитет в региона.
На този фон венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, носител на Нобеловата награда за мир за 2025 г., приветства съобщенията за освобождаване на политически затворници, по-малко от седмица след залавянето на Мадуро.
Паралелно с това най-издирваният бунтовнически лидер в Колумбия Иван Мордиско обяви, че свиква среща на въоръжените групировки след американската операция във Венецуела.
Той отправи призив за спешна среща на лидерите на колумбийските бунтовнически формации, включително фракции – наследници на ФАРК, които не признават мирното споразумение от 2016 г., както и към движения в целия регион, на фона на нарастващото напрежение в Латинска Америка.
