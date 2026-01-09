НА ЖИВО
          СБУ показа отломките от „Орешник"

          Отломка от Орешник
          Отломка от Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Службата за сигурност на Украйна (СБУ) показа отломките от ракетата „Орешник“, с която Русия атакува Лвовска област на Украйна.

          Отломките включват: блок за стабилизиране и насочване; части от задвижващата система; фрагменти от механизма за контрол на положението; и дюзи от платформата за изстрелване.

          Украинските власти посочват, че е била атакувана „регионална животоподдържаща инфраструктура“. Точното местоположение все още не е уточнено. Предишни доклади сочеха, че ракетата е ударила газово находище и подземно газово хранилище.

