СБУ показа отломките от „Орешник“

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) показа отломките от ракетата „Орешник“, с която Русия атакува Лвовска област на Украйна.

Отломките включват: блок за стабилизиране и насочване; части от задвижващата система; фрагменти от механизма за контрол на положението; и дюзи от платформата за изстрелване.

Украинските власти посочват, че е била атакувана „регионална животоподдържаща инфраструктура“. Точното местоположение все още не е уточнено. Предишни доклади сочеха, че ракетата е ударила газово находище и подземно газово хранилище.