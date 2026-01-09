След мощната правителствена офанзива: Сепаратистите в Южен Йемен се саморазпускат

Основната сепаратистка формация в Южен Йемен е взела решение да се разпусне, съобщи неин представител в изявление, излъчено по държавната телевизия на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Решението е било оповестено от член на делегацията на Южния преходен съвет (ЮПС), която участва в мирни преговори в Рияд. Според информацията, излъчена по саудитската държавна телевизия „Ехбария“, вътре в ЮПС има сериозно разцепление.

Към момента липсва официална позиция от онези членове на ЮПС, които не участват в разговорите. Преговорите в Рияд имат за цел да сложат край на кризата между двете водещи сили в Персийския залив – Саудитска Арабия и Обединени арабски емирства – във връзка с конфликта в Йемен.

Подкрепяният от Емирствата лидер на ЮПС Айдарус аз Зубайди е напуснал Йемен в сряда, вместо да се отправи към Саудитска Арабия за участие в преговорите, според Рияд. Бягството му е станало след мащабното настъпление на силите на ЮПС в Южен Йемен близо до саудитската граница, което е предизвикало остро недоволство в Рияд.

Междувременно предвожданата от Саудитска Арабия коалиция обвини Обединените арабски емирства, че са съдействали за бягството на Зубайди.

Според Ройтерс, самият Южен преходен съвет е заявил, че е изгубил връзка с всички свои представители в Рияд, което допълнително засилва съмненията за дълбоки вътрешни разногласия и разпад в структурата на сепаратистката групировка.