      петък, 09.01.26
          След потопа в Крумовград: учениците се връщат в клас, щетите тепърва се описват

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Учениците от наводнените населени места на територията на община Крумовград се връщат днес в класните стаи, въпреки че частичното бедствено положение, обявено заради проливните валежи, остава в сила.

          Себихан Мехмед: Положението в Крумовград днес е много по-спокойно – Евроком

          Към момента няма бедстващи хора в засегнатите общини. Водоснабдяването в селата вече е възстановено, а за град Крумовград се очаква водата да бъде пусната, ако не се наложи сериозен ремонт на електросъоръженията към помпената станция. Аварийни екипи продължават работа по възстановяването на трафопостовете.

          Екипи на Пожарната и ВиК оказват съдействие на хората при отводняването на имотите. Предстои да бъде изяснен реалният размер на щетите след водната стихия, която е причинила значителни поражения по инфраструктурата. Над 600 метра от пътя за село Бук са били отнесени от водата и в момента достъпът до населеното място е възможен само пеша. Мост край село Гривка също е бил откъснат, като по засегнатия участък ще се работи след оттичането на водата.

          Поройните дъждове парализираха Крумовград: неучебен ден след частично бедствено положение – Евроком

          Припомняме, че още във вторник местната власт е обявила, че ще търси помощ от държавата за възстановяването на региона след бедствието.

