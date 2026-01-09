След потопа в Крумовград: учениците се връщат в клас, щетите тепърва се описват

Учениците от наводнените населени места на територията на община Крумовград се връщат днес в класните стаи, въпреки че частичното бедствено положение, обявено заради проливните валежи, остава в сила.

- Реклама -

Себихан Мехмед: Положението в Крумовград днес е много по-спокойно – Евроком

Към момента няма бедстващи хора в засегнатите общини. Водоснабдяването в селата вече е възстановено, а за град Крумовград се очаква водата да бъде пусната, ако не се наложи сериозен ремонт на електросъоръженията към помпената станция. Аварийни екипи продължават работа по възстановяването на трафопостовете.

Екипи на Пожарната и ВиК оказват съдействие на хората при отводняването на имотите. Предстои да бъде изяснен реалният размер на щетите след водната стихия, която е причинила значителни поражения по инфраструктурата. Над 600 метра от пътя за село Бук са били отнесени от водата и в момента достъпът до населеното място е възможен само пеша. Мост край село Гривка също е бил откъснат, като по засегнатия участък ще се работи след оттичането на водата.

Поройните дъждове парализираха Крумовград: неучебен ден след частично бедствено положение – Евроком

Припомняме, че още във вторник местната власт е обявила, че ще търси помощ от държавата за възстановяването на региона след бедствието.