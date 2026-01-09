НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          СЛУХ: Върховният лидер на Иран е напуснал страната?

          Снимка: БГНЕС
          В международните медии се появиха непотвърдени информации, според които върховният лидер на ИранАли Хаменей, възможно е да е напуснал страната. Към момента липсва официално потвърждение от иранските власти.

          Според разпространяваните слухове Хаменей е бил преместен по съображения за сигурност, като сред възможните дестинации се споменава Русия. Източниците обаче не са официални, а информацията остава изцяло спекулативна.

          Тези твърдения се появяват на фона на масови протести в Иран, при които вътрешното напрежение остава високо в редица градове, а сблъсъците с властите продължават да ескалират.

          Иран без интернет: протести, жертви и ескалиращи репресии в цялата страна (ВИДЕО) Иран без интернет: протести, жертви и ескалиращи репресии в цялата страна (ВИДЕО)

          Анализатори отбелязват, че слухове за напускане на държавен или религиозен лидер често имат силен символичен ефект, като могат да засилят несигурността сред населението и едновременно с това да повлияят на регионалните оценки за стабилност.

          Темата се вписва и в по-широк геополитически контекст, белязан от напрежението между Иран, Израел и Съединените щати. Всяка форма на нестабилност в Техеран се наблюдава изключително внимателно от международните играчи.

          Част от коментаторите смятат, че подобен ход би сигнализирал за сериозна вътрешнополитическа криза и затруднения в овладяването на протестите, докато други предупреждават срещу прибързани заключения, основани на непроверени данни.

          До момента иранските власти не са реагирали публично, а липсата на официална позиция допълнително подхранва спекулациите. Експерти и анализатори призовават за критично отношение към източниците и изчакване на потвърдена информация.

          Геополитическото напрежение около Венецуела и Иран тласка цените на петрола нагоре Геополитическото напрежение около Венецуела и Иран тласка цените на петрола нагоре

          Международната общност реагира предпазливо, като дипломатическите канали не потвърждават разпространяваните твърдения. Повечето оценки подчертават, че към момента липсват факти, които да подкрепят сценария за напускане на страната от Хаменей.

          Слуховете остават непотвърдени, а ситуацията в Иран – динамична и напрегната. Очаква се следващите дни да внесат повече яснота около развитието на събитията.

          Източник: pronews.gr и „Народна сила“

