Огромната гражданска енергия и желанието на софиянци да подобрят средата си на живот се сблъскват с административни пречки. Системата Call Sofia, която функционира от близо десет години с идеята за бързо отстраняване на нередности, на практика буксува при изпълнението. Това стана ясно от брифинг на общинския съветник от „Спаси София“ Борис Бонев, предаде БГНЕС.

„Гневните коментари на софиянци, че сигналите им са ‘глас в пустиня’, са безброй. Причината е проста – Call Sofia е уж дигитална услуга, която след това попада в най-аналоговото нещо в България: администрацията“, заяви Борис Бонев при откриването на пресконференцията. Според него оптимизацията на процесите може да спести хиляди човекочаса труд. „Всеки спестен човекочас е един час по-малко чакане за гражданите, които искат проблемите им да бъдат решени“, категоричен бе той. - Реклама -

Статистиката за изминалата 2025 г. е показателна за мащаба на проблема. От подадени общо 123 хиляди сигнала през платформата call.sofia.bg, едва 25% са били обработени и приключени успешно. Около половината от подателите са получили само формално уведомление за приемане на сигнала, а средната продължителност на „живота“ на един казус е около 200 дни.

„Това уведомление е просто потвърждение, че сигналът е получен, и в много случаи с това комуникацията приключва“, поясни Гергин Борисов, член на комисията по дигитализация към Столичния общински съвет (СОС). Въпреки че той отчете двойно по-висок брой обработени сигнали спрямо периода на управление на ГЕРБ, резултатите остават далеч от необходимите стандарти.

За да се преодолее неефективността, от „Спаси София“ представиха пакет от пет ключови реформи. Сред тях е въвеждането на двупосочна комуникация чрез чатбот, който да асистира при подаването на сигнали и при необходимост да свързва гражданите със служител. Предлага се също така автоматизирано разпределение на задачите към отговорните звена, вместо сигналите да се бавят по вътрешната поща, както и агрегиране на повтарящи се оплаквания за повишаване на приоритета им.

Друга важна мярка е обединяването на комуникационните канали под един номер – 0700 17 310, който да обслужва администрацията, инспектората, транспорта и комуналните услуги. Не на последно място се настоява за санкции за служители, които връщат отговори на хартия при дигитално подадени сигнали.

„Това са реформи, които трябваше да започнат преди години и дали ще бъдат припознати ще е демонстрация доколко обещанията за прозрачност и отчетност са реален приоритет на кмета”, заяви Гергин Борисов. Той изрази надежда, че на заместник-кмета по дигитализация Иван Гойчев ще бъдат осигурени условия за работа по тези промени.

От организацията припомнят, че от началото на 2026 г. е в сила държавно изискване за преминаване към изцяло електронен документооборот. Въпреки това Столична община все още разчита на остарели практики като разпечатване и сканиране.