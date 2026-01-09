Стотици снегопочистващи машини обработват основните републикански пътища

В различни части на страната обстановката остава усложнена заради рязкото понижение на температурите и снеговалежите. В края на деня се очакват нови валежи от дъжд и сняг, а в Северозападна България има условия за поледици. Близо 500 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа, като трасетата се третират против заледяване, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 тона по пътя Шипково – Рибарица, както и през Троянския проход. В област Враца, в участъка между Оряхово и Кнежа, поради намалена видимост временно е преустановено движението на всички превозни средства.

Забранено е и преминаването на камиони над 12 тона по пътя Варна – Добрич. От АПИ напомнят, че при необходимост отделни участъци могат временно да бъдат затваряни, за да се извърши обработка с инертни материали. Шофьорите се призовават да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание.

За последните 24 часа в страната са регистрирани 22 тежки пътнотранспортни произшествия, при които двама души са загинали, а 26 са ранени.