НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Стотици снегопочистващи машини обработват основните републикански пътища

          0
          19
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В различни части на страната обстановката остава усложнена заради рязкото понижение на температурите и снеговалежите. В края на деня се очакват нови валежи от дъжд и сняг, а в Северозападна България има условия за поледици. Близо 500 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа, като трасетата се третират против заледяване, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          - Реклама -

          В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 тона по пътя Шипково – Рибарица, както и през Троянския проход. В област Враца, в участъка между Оряхово и Кнежа, поради намалена видимост временно е преустановено движението на всички превозни средства.

          „Кукерски“ студ и обилни снеговалежи: температурите падат до минус 15 градуса „Кукерски“ студ и обилни снеговалежи: температурите падат до минус 15 градуса

          Забранено е и преминаването на камиони над 12 тона по пътя Варна – Добрич. От АПИ напомнят, че при необходимост отделни участъци могат временно да бъдат затваряни, за да се извърши обработка с инертни материали. Шофьорите се призовават да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание.

          За последните 24 часа в страната са регистрирани 22 тежки пътнотранспортни произшествия, при които двама души са загинали, а 26 са ранени.

          „От пътната агенция са взети всички необходими мерки за обезопасяване на пътищата през зимния период. Чрез камерите по републиканската мрежа почистването се следи в реално време“, заяви инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към АПИ.

          В различни части на страната обстановката остава усложнена заради рязкото понижение на температурите и снеговалежите. В края на деня се очакват нови валежи от дъжд и сняг, а в Северозападна България има условия за поледици. Близо 500 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа, като трасетата се третират против заледяване, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          - Реклама -

          В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 тона по пътя Шипково – Рибарица, както и през Троянския проход. В област Враца, в участъка между Оряхово и Кнежа, поради намалена видимост временно е преустановено движението на всички превозни средства.

          „Кукерски“ студ и обилни снеговалежи: температурите падат до минус 15 градуса „Кукерски“ студ и обилни снеговалежи: температурите падат до минус 15 градуса

          Забранено е и преминаването на камиони над 12 тона по пътя Варна – Добрич. От АПИ напомнят, че при необходимост отделни участъци могат временно да бъдат затваряни, за да се извърши обработка с инертни материали. Шофьорите се призовават да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание.

          За последните 24 часа в страната са регистрирани 22 тежки пътнотранспортни произшествия, при които двама души са загинали, а 26 са ранени.

          „От пътната агенция са взети всички необходими мерки за обезопасяване на пътищата през зимния период. Чрез камерите по републиканската мрежа почистването се следи в реално време“, заяви инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към АПИ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Силен вятър обръща товарни камиони по пътища в Турция в района на Истанбул, съобщава Turkish Minute. По данни на изданието поривите достигат до 68...
          Свят

          Анастасия Гешева пред Евроком: Тръпм е знаел за атаката срещу Путин, Орешник е срещу външните сили в Украйна. В Иран се провежда цветна революция

          Катя Илиева -
          Доналд Тръпм е знаел за атаката срещу руския президент Владимир Путин и неговата резиденция във Валдай.  Ударът с „Орешник“ тази нощ е бил насочен...
          Общество

          Спаси София: Блокирани в администрацията – 75% от сигналите за 2025 г. са без решение

          Пола Жекова -
          Огромната гражданска енергия и желанието на софиянци да подобрят средата си на живот се сблъскват с административни пречки. Системата Call Sofia, която функционира от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions