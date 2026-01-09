Тежък пътен инцидент с фатален край бе регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла. По първоначални данни един човек е загинал след удар между тежкотоварен камион и бус, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на спешния телефон 112 малко преди 9:00 часа. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново в посока град Бяла. Според първоначалната информация, загиналият при сблъсъка е водачът на буса.

Вследствие на катастрофата движението в района е временно преустановено. От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили, който преминава през Басарбово – Иваново – Две могили – Бяла и обратно. Тежкотоварните превозни средства са спрени и изчакват на място.

На местопроизшествието се очаква оглед от дежурна оперативна група на Министерството на вътрешните работи, съдебен лекар и експерти. Работи се активно по изясняване на точните обстоятелства и причините за фаталния сблъсък, уточни още Даниела Малчева.