НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Тежка катастрофа с жертва блокира пътя Русе-Бяла, движението е пренасочено

          0
          16
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Тежък пътен инцидент с фатален край бе регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла. По първоначални данни един човек е загинал след удар между тежкотоварен камион и бус, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

          - Реклама -

          Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на спешния телефон 112 малко преди 9:00 часа. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново в посока град Бяла. Според първоначалната информация, загиналият при сблъсъка е водачът на буса.

          Вследствие на катастрофата движението в района е временно преустановено. От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили, който преминава през Басарбово – Иваново – Две могили – Бяла и обратно. Тежкотоварните превозни средства са спрени и изчакват на място.

          На местопроизшествието се очаква оглед от дежурна оперативна група на Министерството на вътрешните работи, съдебен лекар и експерти. Работи се активно по изясняване на точните обстоятелства и причините за фаталния сблъсък, уточни още Даниела Малчева.

          Тежък пътен инцидент с фатален край бе регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла. По първоначални данни един човек е загинал след удар между тежкотоварен камион и бус, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

          - Реклама -

          Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на спешния телефон 112 малко преди 9:00 часа. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново в посока град Бяла. Според първоначалната информация, загиналият при сблъсъка е водачът на буса.

          Вследствие на катастрофата движението в района е временно преустановено. От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили, който преминава през Басарбово – Иваново – Две могили – Бяла и обратно. Тежкотоварните превозни средства са спрени и изчакват на място.

          На местопроизшествието се очаква оглед от дежурна оперативна група на Министерството на вътрешните работи, съдебен лекар и експерти. Работи се активно по изясняване на точните обстоятелства и причините за фаталния сблъсък, уточни още Даниела Малчева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Стотици снегопочистващи машини обработват основните републикански пътища

          Дамяна Караджова -
          В различни части на страната обстановката остава усложнена заради рязкото понижение на температурите и снеговалежите.
          Здраве

          Задължителна ваксина срещу варицела от юли: влиза в сила нова наредба

          Десислава Димитрова -
          От юли тази година ваксинирането срещу варицела става задължително, след като Наредбата за имунизациите в България беше обнародвана в Държавен вестник. Ваксината ще бъде безплатна.
          Общество

          Вълчев: Промяната на матурите трябва да дочака по-добри времена

          Никола Павлов -
          Изпитът по математика след 7-и клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна на националното външно...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions