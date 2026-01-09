Министерският съвет определи Тодор Табаков от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен като „Сребърния фонд“. Мандатът му е за настоящата 2026 година.

Като заместник-председател на БТПП, Табаков поема поста от досегашния представител Любомир Пейновски. Смяната е продиктувана от установения ротационен принцип, по който национално представителните работодателски организации излъчват свои делегати в управлението на фонда. В решението на правителството се посочва, че новият член отговаря на всички законови критерии за образователен ценз, професионален опит и съвместимост, удостоверени с необходимите документи.

Управлението на „Сребърния фонд“ е поверено на съвет, състоящ се от 8 души. По закон председател на органа е министърът на финансите, а заместник-председател е министърът на труда и социалната политика.