      събота, 10.01.26
          Война

          Тръмп и Зеленски ще финализират пакт за 800 млрд. долара в Давос

          Какво се случи на срещата между Зеленски и Тръмп?
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Украйна и Съединените щати са на крачка от подписването на мащабно споразумение за „просперитет“, целящо възстановяването на страната след конфликта. Очаква се Володимир Зеленски и Доналд Тръмп да се срещнат лично в швейцарския курорт Давос, за да узаконят сделката, съобщиха западни официални лица пред The Telegraph. Световният икономически форум, който ще бъде домакин на събитието, започва на 19 януари.

          Първоначалните намерения на украинския държавен глава са били да посети Белия дом през следващата седмица, за да договори едновременно икономическия план и гаранциите за сигурност за следвоенния период. Въпреки това, европейските партньори от „коалицията на желаещите“ са го посъветвали да избере Световния икономически форум като по-подходяща платформа за преговори с г-н Тръмп.

          Длъжностни лица поясняват, че срещата ще бъде използвана за финализиране на икономическия пакет, който е ключова част от подкрепяното от САЩ предложение за прекратяване на почти четиригодишната война с Русия. Според украински представители, амбициозният план за просперитет цели привличането на около 800 милиарда долара в рамките на 10 години. Финансирането ще бъде осигурено чрез комбинация от частни инвестиции, заеми и безвъзмездни средства, предназначени за рестартиране на икономиката на Киев.

          На брифинг с журналисти в края на миналата година Зеленски заяви, че сделката ще осигури „икономическо възстановяване, възстановяване на работните места и връщане на живота в Украйна“. В замяна украинската страна се надява Тръмп да предостави стабилни гаранции за сигурност.

          Настоящата сделка надгражда споразумението за полезни изкопаеми, подписано през миналата година, което предостави на американските инвеститори преференциален достъп до бъдещи минни проекти на украинска територия. Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп за мир, определи споразумението като решаващ елемент от цялостния пакет за прекратяване на огъня, по който работи през последните месеци. Към момента детайлите около документа са малко и той не е публично оповестен, за разлика от известния мирен план от 20 точки.

