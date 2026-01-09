Тръмп: Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо пристига във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо ще посети Вашингтон през следващата седмица. Информацията беше съобщена в интервю за Fox News, предаде Reuters.
По време на разговора Тръмп беше попитан дали планира среща с Мачадо след ударите на САЩ срещу Венецуела, които доведоха до залавянето на президента Николас Мадуро.
Посещението на Мария Корина Мачадо идва на фона на засилено напрежение около Венецуела и нарастващ международен интерес към бъдещето на страната след последните събития в Каракас.
