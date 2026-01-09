Тръмп: Отмених втората вълна от атаки срещу Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втората вълна атаки срещу Венецуела. В своята социална мрежа Truth Social, той посочи, че властите в Каракас освобождават голям брой политически затворници като знак, че искат мир.

„Венецуела освобождава гоилям брой политически затворници като знак, че „искат мир“. Това е много важен и умен жест. САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено ако тя продължи обновяването в много по-голяма, по-добра и по-модерна форма, на своята петролна и газова инфраструктура“, пише американският лидер.

„Именно заради това сътрудничество, отмених по-рано очакваната втора вълна от атаки, които изглежда няма да са нужни. Но всички кораби ще останат на място за целите на сигурността и безопасността. Най-малко 100 милиарда долара ще бъдат инвестирани от големите петролни компании, всички от които ще присъстват днес на среща в Белия Дом“, отбелязва Тръмп.