Тръмп: Превзехме този кораб, вече разтоварваме нефт от руския танкер Marinera

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече разтоварват нефт от руския танкер Marinera, който наскоро беше завладян от американските сили. Той направи това изявление в интервю пред Fox News.

Според Тръмп руският кораб е бил на път към региона на Венецуела, ескортиран от руски кораби. Президентът на САЩ обаче твърди, че са решили да не се конфронтират с американските военни.

„Знаете ли, ние прехванахме руски товарен кораб, който плаваше натам. Той имаше ескорт от руски кораби, но те решиха да не се ангажират с нас. Така че ние завзехме този кораб. Той разтоварва петрол“, заяви Тръмп.

Ръководителят на Белия дом също така подчерта, че САЩ конфискуват огромни количества петрол.

„Това е петрол на стойност милиарди и милиарди долари…“, добави той.

В същото време Тръмп отказа да отговори на въпрос на репортер дали се е свързвал с руския президент Владимир Путин след залавянето на танкера.

Президентът на САЩ коментира и ситуацията около Венецуела, като обяви среща в Белия дом с ръководителите на големи петролни компании. По думите му, това се отнася за компании, инвестиращи най-малко 100 милиона долара във венецуелската петролна индустрия.