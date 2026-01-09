НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп: Превзехме този кораб, вече разтоварваме нефт от руския танкер Marinera

          0
          220
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече разтоварват нефт от руския танкер Marinera, който наскоро беше завладян от американските сили. Той направи това изявление в интервю пред Fox News.

          - Реклама -

          Според Тръмп руският кораб е бил на път към региона на Венецуела, ескортиран от руски кораби. Президентът на САЩ обаче твърди, че са решили да не се конфронтират с американските военни.

          „Знаете ли, ние прехванахме руски товарен кораб, който плаваше натам. Той имаше ескорт от руски кораби, но те решиха да не се ангажират с нас. Така че ние завзехме този кораб. Той разтоварва петрол“, заяви Тръмп.

          Ръководителят на Белия дом също така подчерта, че САЩ конфискуват огромни количества петрол.

          „Това е петрол на стойност милиарди и милиарди долари…“, добави той.

          В същото време Тръмп отказа да отговори на въпрос на репортер дали се е свързвал с руския президент Владимир Путин след залавянето на танкера.

          Президентът на САЩ коментира и ситуацията около Венецуела, като обяви среща в Белия дом с ръководителите на големи петролни компании. По думите му, това се отнася за компании, инвестиращи най-малко 100 милиона долара във венецуелската петролна индустрия.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече разтоварват нефт от руския танкер Marinera, който наскоро беше завладян от американските сили. Той направи това изявление в интервю пред Fox News.

          - Реклама -

          Според Тръмп руският кораб е бил на път към региона на Венецуела, ескортиран от руски кораби. Президентът на САЩ обаче твърди, че са решили да не се конфронтират с американските военни.

          „Знаете ли, ние прехванахме руски товарен кораб, който плаваше натам. Той имаше ескорт от руски кораби, но те решиха да не се ангажират с нас. Така че ние завзехме този кораб. Той разтоварва петрол“, заяви Тръмп.

          Ръководителят на Белия дом също така подчерта, че САЩ конфискуват огромни количества петрол.

          „Това е петрол на стойност милиарди и милиарди долари…“, добави той.

          В същото време Тръмп отказа да отговори на въпрос на репортер дали се е свързвал с руския президент Владимир Путин след залавянето на танкера.

          Президентът на САЩ коментира и ситуацията около Венецуела, като обяви среща в Белия дом с ръководителите на големи петролни компании. По думите му, това се отнася за компании, инвестиращи най-малко 100 милиона долара във венецуелската петролна индустрия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Никола Павлов -
          Русия може да е използвала ракета, способна да носи ядрена бойна глава, при удара по Лвовска област в нощта на 9 януари, което представлява...
          Политика

          Ким Чен-ун с обещание за безуслoвна подкрепа на Путин

          Пола Жекова -
          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепя неговата политика постоянно и без никакви условия. Информацията...
          Война

          Над половин милион руснаци в Белгородска област останаха без ток след обстрел на ВСУ

          Иван Христов -
          Обстрел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) остави без електричество 556 хиляди жители на руската Белгородска област, съобщава губернаторът Вячеслав Гладков, цитиран от РИА...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions