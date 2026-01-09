Ту-142МК изпълни дозареждане над Северния полюс за първи път в историята на руския ВМФ

Военни пилоти от Северния флот на Русия са изпълнили първото презареждане във въздуха на самолет Ту-142МК близо до Северния полюс, прекарвайки във въздуха приблизително 30 часа, съобщава ТАСС.

Екипажите на Ту-142МК от Северния флот сега са вписани в Книгата на рекордите на руските въоръжени сили.

Пресслужбата на флота обясни: „През 2025 г. екипажите на обединения авиационен корпус за далечна противоподводна авиация (ПД) на Северния флот добавиха към колекцията от изключителни постижения на руските въоръжени сили. За изпълнението на тази уникална мисия – първото презареждане във въздуха на самолет Ту-142МК близо до Северния полюс в историята на ВМС – екипажите бяха удостоени с вписване в Книгата на рекордите на руските въоръжени сили“.

Мисията е изпълнена по време на военноморско учение: екипажите са извършили специален полет до отдалечен арктически регион, където са заредили гориво за първи път във въздушното пространство над Северния ледовит океан и Северния полюс. Общото време на полет е било приблизително 30 часа.

Пресслужбата отбелязва, че успешното завършване на мисията ясно демонстрира възможностите на самолета Ту-142МК за ефективно използване на далекобойна авиация навсякъде в Арктика. Това ще им позволи да изпълняват мисии за противоподводна отбрана и морски контрол в региона.

Според легендата на учението, два Ту-142МК са извършили тренировъчни полети над океана, упражнявайки търсене на условни подводници и координация на екипажите. Екипажите на военноморската авиация на Северния флот са провели учения в Баренцово море за търсене и унищожаване на условна ядрена подводница.