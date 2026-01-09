Украински военен експерт: Русия използва „Орешник“ като „оръжие на Страшния съд“, за да окаже психологически натиск на Украйна и Запада

Русия е ударила Лвовска област на Украйна с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“, вероятно предназначена да порази газово хранилище и да окаже психологически натиск върху Украйна и нейните западни съюзници.

- Реклама -

Това заяви украинският военен експерт Юрий Фьодоров в YouTube канала The Breakfast Show, отбелязвайки, че ракетата „Орешник“ се счита на практика за „оръжие на Страшния съд“ – „послание“, активно разпространявано от руските пропагандисти.

Той заяви, че Русия вероятно е изстреляла ракетата по голямо газово хранилище, разположено в Лвовска област.

Според информацията на експерта, около полунощ е регистриран удар, нанесен от територията на полигона Капустин Яр в Астраханска област на Русия. Фьодоров отбеляза, че видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, предполагат, че ракетата е била въоръжена със седем до осем бойни глави. Всяка бойна глава носи 70-80 кг взривни вещества.

„Летяла е с 13 000 км/ч или приблизително 3,6 км/с… Това е хиперзвукова скорост. Ракетата очевидно е прелетяла 1600-те км, разделящи Капустин Яр и град Стрий, близо до който се намира газово хранилище. Наблизо има и газови находища“, посочва специалистът.

Експертът предполага, че руснаците може да са изчислили, че бойните глави ще проникнат дълбоко под земята – няколко десетки метра – причинявайки запалване на газа и следователно мощна експлозия. Анализаторът отбеляза, че все още няма потвърждение за катастрофални щети, тъй като спътниците лесно откриват такива обекти като „ужасни горящи газови факли“. Следователно, Фьодоров предполага, че ударът е повредил само надземните конструкции на газовото хранилище.

Според него ракетата „Орешник“ може да се използва в две конфигурации: с ядрена бойна глава и с неядрена бойна глава.

„Ракетата „Орешник“ е много скъпа и сложна за производство. Затова е логично да се използва с ядрена бойна глава и срещу цели на няколко хиляди километра разстояние“, казва експертът.

Той подчертава, че ударът по района на Лвов е бил „неядрен“.

Анализаторът също така смята, че използването на ракетата „Орешник“ е и елемент на психологически натиск от страна на Кремъл.

„Мисля, че това е психологически фактор – „Орешник“ се възприема като нещо ужасяващо, почти като „оръжие на Страшния съд“. Това впечатление се насърчава старателно от руската пропаганда…“, подчертава Фьодоров.