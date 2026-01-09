НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински военен експерт: Русия използва „Орешник“ като „оръжие на Страшния съд“, за да окаже психологически натиск на Украйна и Запада

          0
          374
          Орешник
          Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е ударила Лвовска област на Украйна с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“, вероятно предназначена да порази газово хранилище и да окаже психологически натиск върху Украйна и нейните западни съюзници.

          - Реклама -

          Това заяви украинският военен експерт Юрий Фьодоров в YouTube канала The Breakfast Show, отбелязвайки, че ракетата „Орешник“ се счита на практика за „оръжие на Страшния съд“ – „послание“, активно разпространявано от руските пропагандисти.

          Той заяви, че Русия вероятно е изстреляла ракетата по голямо газово хранилище, разположено в Лвовска област.

          Според информацията на експерта, около полунощ е регистриран удар, нанесен от територията на полигона Капустин Яр в Астраханска област на Русия. Фьодоров отбеляза, че видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, предполагат, че ракетата е била въоръжена със седем до осем бойни глави. Всяка бойна глава носи 70-80 кг взривни вещества.

          „Летяла е с 13 000 км/ч или приблизително 3,6 км/с… Това е хиперзвукова скорост. Ракетата очевидно е прелетяла 1600-те км, разделящи Капустин Яр и град Стрий, близо до който се намира газово хранилище. Наблизо има и газови находища“, посочва специалистът.

          Експертът предполага, че руснаците може да са изчислили, че бойните глави ще проникнат дълбоко под земята – няколко десетки метра – причинявайки запалване на газа и следователно мощна експлозия. Анализаторът отбеляза, че все още няма потвърждение за катастрофални щети, тъй като спътниците лесно откриват такива обекти като „ужасни горящи газови факли“. Следователно, Фьодоров предполага, че ударът е повредил само надземните конструкции на газовото хранилище.

          Според него ракетата „Орешник“ може да се използва в две конфигурации: с ядрена бойна глава и с неядрена бойна глава.

          „Ракетата „Орешник“ е много скъпа и сложна за производство. Затова е логично да се използва с ядрена бойна глава и срещу цели на няколко хиляди километра разстояние“, казва експертът.

          Той подчертава, че ударът по района на Лвов е бил „неядрен“.

          Анализаторът също така смята, че използването на ракетата „Орешник“ е и елемент на психологически натиск от страна на Кремъл.

          „Мисля, че това е психологически фактор – „Орешник“ се възприема като нещо ужасяващо, почти като „оръжие на Страшния съд“. Това впечатление се насърчава старателно от руската пропаганда…“, подчертава Фьодоров.

          Русия е ударила Лвовска област на Украйна с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“, вероятно предназначена да порази газово хранилище и да окаже психологически натиск върху Украйна и нейните западни съюзници.

          - Реклама -

          Това заяви украинският военен експерт Юрий Фьодоров в YouTube канала The Breakfast Show, отбелязвайки, че ракетата „Орешник“ се счита на практика за „оръжие на Страшния съд“ – „послание“, активно разпространявано от руските пропагандисти.

          Той заяви, че Русия вероятно е изстреляла ракетата по голямо газово хранилище, разположено в Лвовска област.

          Според информацията на експерта, около полунощ е регистриран удар, нанесен от територията на полигона Капустин Яр в Астраханска област на Русия. Фьодоров отбеляза, че видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, предполагат, че ракетата е била въоръжена със седем до осем бойни глави. Всяка бойна глава носи 70-80 кг взривни вещества.

          „Летяла е с 13 000 км/ч или приблизително 3,6 км/с… Това е хиперзвукова скорост. Ракетата очевидно е прелетяла 1600-те км, разделящи Капустин Яр и град Стрий, близо до който се намира газово хранилище. Наблизо има и газови находища“, посочва специалистът.

          Експертът предполага, че руснаците може да са изчислили, че бойните глави ще проникнат дълбоко под земята – няколко десетки метра – причинявайки запалване на газа и следователно мощна експлозия. Анализаторът отбеляза, че все още няма потвърждение за катастрофални щети, тъй като спътниците лесно откриват такива обекти като „ужасни горящи газови факли“. Следователно, Фьодоров предполага, че ударът е повредил само надземните конструкции на газовото хранилище.

          Според него ракетата „Орешник“ може да се използва в две конфигурации: с ядрена бойна глава и с неядрена бойна глава.

          „Ракетата „Орешник“ е много скъпа и сложна за производство. Затова е логично да се използва с ядрена бойна глава и срещу цели на няколко хиляди километра разстояние“, казва експертът.

          Той подчертава, че ударът по района на Лвов е бил „неядрен“.

          Анализаторът също така смята, че използването на ракетата „Орешник“ е и елемент на психологически натиск от страна на Кремъл.

          „Мисля, че това е психологически фактор – „Орешник“ се възприема като нещо ужасяващо, почти като „оръжие на Страшния съд“. Това впечатление се насърчава старателно от руската пропаганда…“, подчертава Фьодоров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          САЩ изпратиха 14 големи военнотранспортни самолета и тежковъоръжени хеликоптери в три бази във Великобритания

          Иван Христов -
          Военнотранспортни самолети и тежко въоръжени хеликоптери на САЩ са пристигнали в три военни бази във Великобритания, съобщава The Times. Разположени са общо 14 самолета...
          Война

          Ту-142МК изпълни дозареждане над Северния полюс за първи път в историята на руския ВМФ

          Иван Христов -
          Военни пилоти от Северния флот на Русия са изпълнили първото презареждане във въздуха на самолет Ту-142МК близо до Северния полюс, прекарвайки във въздуха приблизително...
          Война

          ВСУ са взели инициативата в Купянск, блокирали са руски части в северната част на града

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да обърнат хода на събитията в района на Купянск. Това заяви в ефира на „24 Канал“ Юрий...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions