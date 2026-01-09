Украинските ВВС: Русия удари с „Орешник“ до Полша, за да сплаши Запада

Руският президент Владимир Путин се опитва да сплаши страните от НАТО чрез нанасянето на удар с ракета „Орешник“ близо до полската граница. Това заяви в ефира на „Телемаратона“ Юрий Игнат, началник на комуникациите на Командването на украинските ВВС.

- Реклама -

„Не знаем какво има предвид Путин под „Орешник“. Да, говорим за балистична ракета със среден обсег. Това е оръжие, което Путин е използвал, за да сплаши Запада и преди“, отбеляза той.

Игнат припомни, че руснаците преди това са нанесли подобен ракетен удар по град Днепър, а днес по Лвов.

„По този начин врагът прави мощна медийна история, защото трябва да сплаши Запада, като каже, че нанасяме удари далеч, чак до границите на страните от НАТО, в този случай близо до Полша. Врагът избра Лвовска област, за да нанесе подобни атаки, за да повлияе на нашите партньори“, подчерта военният.

Според него Русия се опитва да провокира и паника сред украинците, като нанася удари точно преди настъпването на студовете. „Те бият по обекти от критичната инфраструктура в почти всеки регион“, заяви той.

Игнат отбелязва, че руснаците не са използвали стратегически самолети. „Те са използвали само наземни системи, балистични ракети „Искандер-М“ или системи С-400, които могат да нанасят удари с балистична траектория“, добави той.

По думите му, руската армия е използвала общо 36 ракети: 13 балистични ракети „Искандер-М/С-400“, 22 крилати ракети „Калибър“ и една балистична ракета със среден обсег.

Той добави, че украинската столица е била атакувана от дронове и ракети едновременно от различни посоки – комбинирана, масирана атака срещу Киевска област.

„Ясно е, че това ни създава проблеми. Изключително трудно е да се свалят толкова голям брой ракети едновременно с висок процент на успех, така че осем от 13 балистични ракети са били свалени. Това е и висок процент на прихващане. За съжаление, процентът на успех на ракетите „Калибър“ е по-нисък – 10 от 22, което е почти наполовина. Основният проблем днес е недостигът на зенитни ракети за системите за противовъздушна отбрана“, добави Игнат.

Той отбеляза, че в тази ситуация авиацията не може да действа в райони, където има налични наземни системи за противовъздушна отбрана.