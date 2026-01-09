Граждани продължават да алармират за проблеми с градската среда в София чрез платформата HelpBook.info. Основен акцент в последните оплаквания е липсата на улично осветление в различни райони на столицата, което създава неудобство и рискове за пешеходците.

Конкретен сигнал е подаден за ситуация в ж.к. „Люлин“ 1, където след извършени ремонтни дейности осветлението не е възстановено. Проблемът засяга участъка на улица „Христо Иванов“ пред жилищен блок 07, вход А.

Потребителят описва ситуацията така: „В ж.к. „Люлин“ 1 на ул. „Христо Иванов“, пред блок 07, вх. А, не работи уличното осветление. След прекопаване на улицата, което се случи преди 2-3 месеца, осветлението не заработи наново.“

В сигнала се подчертава и сезонният фактор, който усложнява обстановката: „Светлата част на деня е много кратка и е изключително неприятно предвижването по тротоара. Моля, направете необходимото за решаване на проблема“.

Оплаквания за липса на осветление не липсват и от други части на града. Подобни сигнали са постъпили от кварталите „Хаджи Димитър“ и „Нови Искър“. Платформата на Investor Media Group дава възможност на гражданите да огласят нередностите, с които се сблъскват ежедневно, и да насочат вниманието на отговорните институции към тяхното решаване.