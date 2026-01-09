НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Улици в София остават на тъмно месеци след ремонти: Сигнали от „Люлин“ и други квартали

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Граждани продължават да алармират за проблеми с градската среда в София чрез платформата HelpBook.info. Основен акцент в последните оплаквания е липсата на улично осветление в различни райони на столицата, което създава неудобство и рискове за пешеходците.

          - Реклама -

          Конкретен сигнал е подаден за ситуация в ж.к. „Люлин“ 1, където след извършени ремонтни дейности осветлението не е възстановено. Проблемът засяга участъка на улица „Христо Иванов“ пред жилищен блок 07, вход А.

          Потребителят описва ситуацията така: „В ж.к. „Люлин“ 1 на ул. „Христо Иванов“, пред блок 07, вх. А, не работи уличното осветление. След прекопаване на улицата, което се случи преди 2-3 месеца, осветлението не заработи наново.“

          В сигнала се подчертава и сезонният фактор, който усложнява обстановката: „Светлата част на деня е много кратка и е изключително неприятно предвижването по тротоара. Моля, направете необходимото за решаване на проблема“.

          Оплаквания за липса на осветление не липсват и от други части на града. Подобни сигнали са постъпили от кварталите „Хаджи Димитър“ и „Нови Искър“. Платформата на Investor Media Group дава възможност на гражданите да огласят нередностите, с които се сблъскват ежедневно, и да насочат вниманието на отговорните институции към тяхното решаване.

          Граждани продължават да алармират за проблеми с градската среда в София чрез платформата HelpBook.info. Основен акцент в последните оплаквания е липсата на улично осветление в различни райони на столицата, което създава неудобство и рискове за пешеходците.

          - Реклама -

          Конкретен сигнал е подаден за ситуация в ж.к. „Люлин“ 1, където след извършени ремонтни дейности осветлението не е възстановено. Проблемът засяга участъка на улица „Христо Иванов“ пред жилищен блок 07, вход А.

          Потребителят описва ситуацията така: „В ж.к. „Люлин“ 1 на ул. „Христо Иванов“, пред блок 07, вх. А, не работи уличното осветление. След прекопаване на улицата, което се случи преди 2-3 месеца, осветлението не заработи наново.“

          В сигнала се подчертава и сезонният фактор, който усложнява обстановката: „Светлата част на деня е много кратка и е изключително неприятно предвижването по тротоара. Моля, направете необходимото за решаване на проблема“.

          Оплаквания за липса на осветление не липсват и от други части на града. Подобни сигнали са постъпили от кварталите „Хаджи Димитър“ и „Нови Искър“. Платформата на Investor Media Group дава възможност на гражданите да огласят нередностите, с които се сблъскват ежедневно, и да насочат вниманието на отговорните институции към тяхното решаване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Напрежение на границата: Гръцки фермери подновиха блокадата на „Кулата – Промахон“

          Екип Евроком -
          Гръцките земеделски производители подновиха блокадата на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата - Промахон“, спирайки преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, като...
          Политика

          Ваня Григорова: Кризата с боклука в София е умишлена, готви се „фантомна“ турска фирма

          Владимир Висоцки -
          „София не изглежда никак добре и това се очакваше.“ С тези думи независимият общински съветник Ваня Григорова коментира тежката ситуация с чистотата в столицата...
          Инциденти

          Леден капан в София: 220 души потърсиха помощ в „Пирогов“ за едно денонощие

          Владимир Висоцки -
          Сериозен наплив от пострадали отчитат лекарите в спешния център „Пирогов“, където само за последното денонощие са преминали 220 души с различни травми след падане...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions