Ураганен вятър отнесе покриви и обърна автомобили в Турция

Мощна буря нанесе сериозни материални щети в турския град Коджаели. Местни жители разпространиха кадри, на които се вижда как ураганният вятър събаря покрив на къща. По официална информация към момента няма данни за пострадали хора.

Шофьори публикуваха видеа и снимки с обърнати автомобили и камиони по една от магистралите в района на Истанбул, където условията за движение рязко са се влошили.

Заради екстремните метеорологични условия синоптиците предупредиха и за опасно силно вълнение по крайбрежието, което доведе до нарушения в графиците на морския транспорт.

По данни на метеоролозите вятърът в регионите Мармара и Егейско море е достигал постоянна скорост около 70 км/ч, а поривите са надхвърляли 90 км/ч, създавайки реална опасност за хората и инфраструктурата.