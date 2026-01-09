НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Ураганен вятър отнесе покриви и обърна автомобили в Турция

          0
          20
          Снимка: БГНЕС Архив
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Мощна буря нанесе сериозни материални щети в турския град Коджаели. Местни жители разпространиха кадри, на които се вижда как ураганният вятър събаря покрив на къща. По официална информация към момента няма данни за пострадали хора.

          - Реклама -

          Шофьори публикуваха видеа и снимки с обърнати автомобили и камиони по една от магистралите в района на Истанбул, където условията за движение рязко са се влошили.

          Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО) Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО)

          Заради екстремните метеорологични условия синоптиците предупредиха и за опасно силно вълнение по крайбрежието, което доведе до нарушения в графиците на морския транспорт.

          По данни на метеоролозите вятърът в регионите Мармара и Егейско море е достигал постоянна скорост около 70 км/ч, а поривите са надхвърляли 90 км/ч, създавайки реална опасност за хората и инфраструктурата.

          Мощна буря нанесе сериозни материални щети в турския град Коджаели. Местни жители разпространиха кадри, на които се вижда как ураганният вятър събаря покрив на къща. По официална информация към момента няма данни за пострадали хора.

          - Реклама -

          Шофьори публикуваха видеа и снимки с обърнати автомобили и камиони по една от магистралите в района на Истанбул, където условията за движение рязко са се влошили.

          Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО) Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО)

          Заради екстремните метеорологични условия синоптиците предупредиха и за опасно силно вълнение по крайбрежието, което доведе до нарушения в графиците на морския транспорт.

          По данни на метеоролозите вятърът в регионите Мармара и Егейско море е достигал постоянна скорост около 70 км/ч, а поривите са надхвърляли 90 км/ч, създавайки реална опасност за хората и инфраструктурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Отменени полети между Истанбул и Техеран заради напрежението в иранската столица

          Дамяна Караджова -
          Шест полета от Истанбул до Техеран бяха отменени до момента заради ескалиращото напрежение и протестите в иранската столица.
          Свят

          Москва: Тръмп освободи двама руснаци от екипажа на танкера „Маринера“, благодарим

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на обръщение на Русия е взел решение да освободи двама руснаци от екипажа на заловения танкер „Маринера“...
          Свят

          Тръмп: Отмених втората вълна от атаки срещу Венецуела

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втората вълна атаки срещу Венецуела. В своята социална мрежа Truth Social, той посочи, че властите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions