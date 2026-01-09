НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Ваксината срещу варицела става задължителна за деца, родени след 1 януари 2025 г.

          От месец юли 2026 г. имунизацията срещу варицела става задължителна част от имунизационния календар на България. Промяната е регламентирана в нова наредба за имунизациите, обнародвана в „Държавен вестник“. Ваксината ще бъде безплатна за подлежащите на манипулацията.

          Задължителната имунизация обхваща децата, родени след 1 януари 2025 г. Прилагането ще се извършва по двудозова схема, като първият прием е предвиден на възраст между 12 и 15 месеца, а реимунизацията – при навършване на четири години. Наредбата предвижда изключение за деца, които са преболедували варицела в периода след поставянето на първата доза. При тях втора доза няма да бъде прилагана, ако заболяването е удостоверено с налична медицинска документация или лабораторни данни.

          В мотивите за нормативните промени, представени през месец ноември, Националният експертен съвет по имунизации аргументира необходимостта от въвеждане на задължителна варицелна моноваксина. Експертите посочват, че при децата най-честите усложнения включват тежко протичаща варицела и кожни лезии вследствие на вторична бактериална инфекция. При възрастните пациенти водещи са пневмониите и хематологичните усложнения, докато при имунокомпрометираните лица често се наблюдават и гастроинтестинални проблеми.

          С обнародвания документ се въвежда и възможност за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус (РСВ) при бременни жени. Тя обхваща периода между 24-та и 36-а гестационна седмица, като ваксината е препоръчителна и безплатна. Включването ѝ в наредбата е по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология и главния координатор на Експертния съвет по неонатология.

