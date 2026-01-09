Вълчев: Промяната на матурите трябва да дочака по-добри времена

Изпитът по математика след 7-и клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна на националното външно оценяване. Това означава, че няма да бъдат включени шест интегрални задачи с елементи от природните науки.
Информацията бе потвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев в интервю за БНТ. По думите му решението е взето, за да се гарантира предвидимост и спокойното провеждане на изпитите през юни, въпреки че проблемите с математическите и практическите умения на учениците остават сериозни.
Министърът подчерта, че отстъплението е малко, но е необходимо в настоящата ситуация. По думите му както резултатите от PISA, така и вътрешните оценявания ясно показват, че слабите постижения на българските ученици са най-вече в областта на математиката и природните науки.
Вълчев акцентира и върху факта, че природните науки са сред най-пренебрегнатите предмети в българското образование. По негови думи в 8-и клас има свръхфокус върху български език, литература и математика, докато други ключови дисциплини остават на заден план.
Министърът подчерта, че оценяването показва на учениците кое е ценно да учат, а опитите за въвеждане на интегрални задачи са били насочени именно към разчупване на културата на заучаване и насърчаване на реални умения.
Той добави, че са предложени промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които да дадат по-стабилна юридическа основа за формата на изпитите, но няма гаранции, че парламентът ще ги приеме навреме.
В края на разговора министърът в оставка съобщи още, че в средата на месеца се очаква да стане ясно с колко точно ще бъдат увеличени учителските заплати, като за първи път в удължителния бюджет е заложена актуализация на възнагражденията в публичния сектор.