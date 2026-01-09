НА ЖИВО
      петък, 09.01.26
          Вълчев: Промяната на матурите трябва да дочака по-добри времена

          Снимка: БГНЕС
          Изпитът по математика след 7-и клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна на националното външно оценяване. Това означава, че няма да бъдат включени шест интегрални задачи с елементи от природните науки.

          Информацията бе потвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев в интервю за БНТ. По думите му решението е взето, за да се гарантира предвидимост и спокойното провеждане на изпитите през юни, въпреки че проблемите с математическите и практическите умения на учениците остават сериозни.

          „Заповедта не е отменена като незаконосъобразна, тя е временно спряна, докато съдът се произнесе по същество. Но за да избегнем бъдеща несигурност, смятаме, че трябва да я променим. Казано просто – изпитът ще остане само по математика“, обясни Вълчев.

          Министърът подчерта, че отстъплението е малко, но е необходимо в настоящата ситуация. По думите му както резултатите от PISA, така и вътрешните оценявания ясно показват, че слабите постижения на българските ученици са най-вече в областта на математиката и природните науки.

          „Учениците трудно трансформират една практическа ситуация в математически израз. Когато стигнат до самия израз, се справят далеч по-добре“, посочи образователният министър в оставка.

          Вълчев акцентира и върху факта, че природните науки са сред най-пренебрегнатите предмети в българското образование. По негови думи в 8-и клас има свръхфокус върху български език, литература и математика, докато други ключови дисциплини остават на заден план.

          „Една трета от учениците в 8-и клас изобщо не учат природни науки, защото са избрали интензивно изучаване на чужд език. Така година и половина – две те реално са откъснати от тези предмети“, заяви той.

          Министърът подчерта, че оценяването показва на учениците кое е ценно да учат, а опитите за въвеждане на интегрални задачи са били насочени именно към разчупване на културата на заучаване и насърчаване на реални умения.

          „Очевидно тази промяна трябва да дочака по-добри времена“, призна Вълчев.

          Той добави, че са предложени промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които да дадат по-стабилна юридическа основа за формата на изпитите, но няма гаранции, че парламентът ще ги приеме навреме.

          В края на разговора министърът в оставка съобщи още, че в средата на месеца се очаква да стане ясно с колко точно ще бъдат увеличени учителските заплати, като за първи път в удължителния бюджет е заложена актуализация на възнагражденията в публичния сектор.

          Инциденти

          Тежка катастрофа с жертва блокира пътя Русе-Бяла, движението е пренасочено

          Пола Жекова -
          Тежък пътен инцидент с фатален край бе регистриран тази сутрин на главния път Русе - Бяла. По първоначални данни един човек е загинал след...
          Здраве

          Задължителна ваксина срещу варицела от юли: влиза в сила нова наредба

          Десислава Димитрова -
          От юли тази година ваксинирането срещу варицела става задължително, след като Наредбата за имунизациите в България беше обнародвана в Държавен вестник. Ваксината ще бъде безплатна.
          Общество

          Проходът Шипка е отворен и проходим

          Десислава Димитрова -
          Проходът Шипка в Габровско е почистен и обработен срещу заледяване, като движението в района се извършва нормално при зимни условия.

