Вълчев: Промяната на матурите трябва да дочака по-добри времена

Изпитът по математика след 7-и клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна на националното външно оценяване. Това означава, че няма да бъдат включени шест интегрални задачи с елементи от природните науки.

Информацията бе потвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев в интервю за БНТ. По думите му решението е взето, за да се гарантира предвидимост и спокойното провеждане на изпитите през юни, въпреки че проблемите с математическите и практическите умения на учениците остават сериозни.

„Заповедта не е отменена като незаконосъобразна, тя е временно спряна, докато съдът се произнесе по същество. Но за да избегнем бъдеща несигурност, смятаме, че трябва да я променим. Казано просто – изпитът ще остане само по математика“, обясни Вълчев.

Министърът подчерта, че отстъплението е малко, но е необходимо в настоящата ситуация. По думите му както резултатите от PISA, така и вътрешните оценявания ясно показват, че слабите постижения на българските ученици са най-вече в областта на математиката и природните науки.

„Учениците трудно трансформират една практическа ситуация в математически израз. Когато стигнат до самия израз, се справят далеч по-добре“, посочи образователният министър в оставка.

Вълчев акцентира и върху факта, че природните науки са сред най-пренебрегнатите предмети в българското образование. По негови думи в 8-и клас има свръхфокус върху български език, литература и математика, докато други ключови дисциплини остават на заден план.

„Една трета от учениците в 8-и клас изобщо не учат природни науки, защото са избрали интензивно изучаване на чужд език. Така година и половина – две те реално са откъснати от тези предмети“, заяви той.

Министърът подчерта, че оценяването показва на учениците кое е ценно да учат, а опитите за въвеждане на интегрални задачи са били насочени именно към разчупване на културата на заучаване и насърчаване на реални умения.

„Очевидно тази промяна трябва да дочака по-добри времена“, призна Вълчев.

Той добави, че са предложени промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които да дадат по-стабилна юридическа основа за формата на изпитите, но няма гаранции, че парламентът ще ги приеме навреме.

В края на разговора министърът в оставка съобщи още, че в средата на месеца се очаква да стане ясно с колко точно ще бъдат увеличени учителските заплати, като за първи път в удължителния бюджет е заложена актуализация на възнагражденията в публичния сектор.