          Валентин Димов: Григор Димитров отказа да играе за България на Купа „Дейвис“

          „Григор Димитров винаги е бил канен за всеки един от мачовете. При него честите отговори са, че този мач не влиза в програмата му" - допълни вицепрезидентът на БФ Тенис Георги Чочев

          Снимка: БГНЕС
          Най-добрият български тенисист – Григор Димитров, е получил традиционната покана за двубоя на България срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“, но я е отхвърлил. Това обяви капитанът на тима Валентин Димов на пресконференция в петък, а Георги Чочев сподели, че подобни ангажименти не влизали в програмата на хасковлията. 

          „Шанс теоретично винаги има. Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие в отбора. Теоретично има възможност това нещо да се промени, но засега официалното становище, което имаме е, че няма да вземе участие.

          Виждаме, че в последните години, за съжаление, той не е част от състава, но пък тези младежи имат много голям стимул, желание и мотивация да се показват, да се доказват и са с огромно желание да играят за България, което нас ни радва изключително много“, обясни Димов за ситуацията с най-добрия роден състезател.

          България ще бъде домакин на срещата на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив. За първи път в историята страната ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство. Също за първи път националите ще играят на клей корт в зала, а настилката ще пристигне от Унгария.

          Вицепрезидентът на БФ Тенис и организатор на мача за Купа „Дейвис“ Георги Чочев добави, че Димитров има постоянна покана. Ръководителят разкри, че Димитров често отказвал с оправданието, че този мач „не влиза в програмата му“:

          „Григор Димитров винаги е бил канен за всеки един от мачовете, не е имало мач, или поне откакто аз съм част от Управителният съвет на БФ Тенис. При него честите отговори са, че този мач не влиза в програмата му. Ние не можем да го съдим, все пак Григор Димитров е икона на българския спорт и той сам преценява своята програма.

          Но той не е нужно дори да бъде канен, той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е и икона – той е явление!“, заяви Чочев.

          В селекцията се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но беше част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски. 

