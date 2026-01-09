НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ваня Григорова: Кризата с боклука в София е умишлена, готви се „фантомна“ турска фирма

          0
          58
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          „София не изглежда никак добре и това се очакваше.“ С тези думи независимият общински съветник Ваня Григорова коментира тежката ситуация с чистотата в столицата пред Bulgaria ON AIR. Тя припомни, че кризата в „многострадалната Зона 6, „Люлин“ и „Красно село“ е започнала още на 5 октомври.

          - Реклама -

          Според Григорова колапсът на сметопочистването е бил предизвестен. „Още тогава се виждаше, че има зла умисъл в действията на управляващите в Столичната община. Три месеца по-късно се вижда, че се случва това, което казахме тогава“, заяви тя. По думите ѝ, липсата на конкуренция в отделните зони и забавянето на обществената поръчка с няколко месеца са довели до логичния резултат – „София да потъне в отпадъци“.

          Общинският съветник е категорична, че процедурите не могат да се изпълнят в съкратени срокове. „За 9 дни това не се прави. Оригиналният договор за Зона 6 приключи на 4 април. От 26 март до 4 април как се провежда обществена поръчка?“, попита риторично тя, допълвайки, че „всичко е политика“ и допускайки, че кметът Терзиев може да използва некоректни термини поради „слабото си знание“.

          Григорова изрази съмнения за лобизъм и умишлено забавяне на процедурите, за да се „пробута турска съмнителна фирма“. Тя недоумява защо кметът на столицата води разговори с подобна компания. „Здравомислещ бизнесмен няма да прави разходи, ако няма гаранции, че ще си върне тези разходи. Единственият, който може да даде тези гаранции, е кметът Терзиев“, посочи тя. Григорова опроверга и твърденията за опита на въпросната компания: „Тази фирма от турската отбранителна индустрия продължава да се твърди, че работела и чистела Истанбул, което не е вярно“.

          В анализа си тя засегна и темата за фаворизиране на определени лица в сектора. „Защо предпочитаме едни хора с прякори пред други хора с прякори, какво ще получи г-н Терзиев? Той представя това като борба с мафията“, коментира Григорова, подчертвайки, че става въпрос за стотици милиони левове, а общинските съветници не разполагат с необходимите документи.

          Относно снегопочистването, Григорова изнесе данни, че на терен са 109 снегорина, като има готовност за пускане на още 100 при нужда. Въпреки това тя изрази скептицизъм дали наличната техника е достатъчна. „Само в зоните, които бяха пуснати – от първа до седма, са нужди 151 големи снегорина“, пресметна тя и добави саркастично: „Опасявам се, че само лекарите в „Пирогов“ могат да кажат много или малко са тези 109 снегорина“.

          Тя припомни, че още около 25 октомври миналата година е бил поискан план за справяне с кризата, но кметът „не изпълни решението на Столичния общински съвет“. Прогнозата на Ваня Григорова е, че проблемите с боклука ще продължат още няколко месеца. „Обвинявам Терзиев в преднамерено вкарване на София в тежка криза, за да може конкретна фирма да спечели от кризата, която той провокира“, заключи тя.

          „София не изглежда никак добре и това се очакваше.“ С тези думи независимият общински съветник Ваня Григорова коментира тежката ситуация с чистотата в столицата пред Bulgaria ON AIR. Тя припомни, че кризата в „многострадалната Зона 6, „Люлин“ и „Красно село“ е започнала още на 5 октомври.

          - Реклама -

          Според Григорова колапсът на сметопочистването е бил предизвестен. „Още тогава се виждаше, че има зла умисъл в действията на управляващите в Столичната община. Три месеца по-късно се вижда, че се случва това, което казахме тогава“, заяви тя. По думите ѝ, липсата на конкуренция в отделните зони и забавянето на обществената поръчка с няколко месеца са довели до логичния резултат – „София да потъне в отпадъци“.

          Общинският съветник е категорична, че процедурите не могат да се изпълнят в съкратени срокове. „За 9 дни това не се прави. Оригиналният договор за Зона 6 приключи на 4 април. От 26 март до 4 април как се провежда обществена поръчка?“, попита риторично тя, допълвайки, че „всичко е политика“ и допускайки, че кметът Терзиев може да използва некоректни термини поради „слабото си знание“.

          Григорова изрази съмнения за лобизъм и умишлено забавяне на процедурите, за да се „пробута турска съмнителна фирма“. Тя недоумява защо кметът на столицата води разговори с подобна компания. „Здравомислещ бизнесмен няма да прави разходи, ако няма гаранции, че ще си върне тези разходи. Единственият, който може да даде тези гаранции, е кметът Терзиев“, посочи тя. Григорова опроверга и твърденията за опита на въпросната компания: „Тази фирма от турската отбранителна индустрия продължава да се твърди, че работела и чистела Истанбул, което не е вярно“.

          В анализа си тя засегна и темата за фаворизиране на определени лица в сектора. „Защо предпочитаме едни хора с прякори пред други хора с прякори, какво ще получи г-н Терзиев? Той представя това като борба с мафията“, коментира Григорова, подчертвайки, че става въпрос за стотици милиони левове, а общинските съветници не разполагат с необходимите документи.

          Относно снегопочистването, Григорова изнесе данни, че на терен са 109 снегорина, като има готовност за пускане на още 100 при нужда. Въпреки това тя изрази скептицизъм дали наличната техника е достатъчна. „Само в зоните, които бяха пуснати – от първа до седма, са нужди 151 големи снегорина“, пресметна тя и добави саркастично: „Опасявам се, че само лекарите в „Пирогов“ могат да кажат много или малко са тези 109 снегорина“.

          Тя припомни, че още около 25 октомври миналата година е бил поискан план за справяне с кризата, но кметът „не изпълни решението на Столичния общински съвет“. Прогнозата на Ваня Григорова е, че проблемите с боклука ще продължат още няколко месеца. „Обвинявам Терзиев в преднамерено вкарване на София в тежка криза, за да може конкретна фирма да спечели от кризата, която той провокира“, заключи тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Напрежение на границата: Гръцки фермери подновиха блокадата на „Кулата – Промахон“

          Екип Евроком -
          Гръцките земеделски производители подновиха блокадата на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата - Промахон“, спирайки преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, като...
          Общество

          Улици в София остават на тъмно месеци след ремонти: Сигнали от „Люлин“ и други квартали

          Екип Евроком -
          Граждани продължават да алармират за проблеми с градската среда в София чрез платформата HelpBook.info. Основен акцент в последните оплаквания е липсата на улично осветление...
          Инциденти

          Леден капан в София: 220 души потърсиха помощ в „Пирогов“ за едно денонощие

          Владимир Висоцки -
          Сериозен наплив от пострадали отчитат лекарите в спешния център „Пирогов“, където само за последното денонощие са преминали 220 души с различни травми след падане...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions