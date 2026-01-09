„София не изглежда никак добре и това се очакваше.“ С тези думи независимият общински съветник Ваня Григорова коментира тежката ситуация с чистотата в столицата пред Bulgaria ON AIR. Тя припомни, че кризата в „многострадалната Зона 6, „Люлин“ и „Красно село“ е започнала още на 5 октомври.

- Реклама -

Според Григорова колапсът на сметопочистването е бил предизвестен. „Още тогава се виждаше, че има зла умисъл в действията на управляващите в Столичната община. Три месеца по-късно се вижда, че се случва това, което казахме тогава“, заяви тя. По думите ѝ, липсата на конкуренция в отделните зони и забавянето на обществената поръчка с няколко месеца са довели до логичния резултат – „София да потъне в отпадъци“.

Общинският съветник е категорична, че процедурите не могат да се изпълнят в съкратени срокове. „За 9 дни това не се прави. Оригиналният договор за Зона 6 приключи на 4 април. От 26 март до 4 април как се провежда обществена поръчка?“, попита риторично тя, допълвайки, че „всичко е политика“ и допускайки, че кметът Терзиев може да използва некоректни термини поради „слабото си знание“.

Григорова изрази съмнения за лобизъм и умишлено забавяне на процедурите, за да се „пробута турска съмнителна фирма“. Тя недоумява защо кметът на столицата води разговори с подобна компания. „Здравомислещ бизнесмен няма да прави разходи, ако няма гаранции, че ще си върне тези разходи. Единственият, който може да даде тези гаранции, е кметът Терзиев“, посочи тя. Григорова опроверга и твърденията за опита на въпросната компания: „Тази фирма от турската отбранителна индустрия продължава да се твърди, че работела и чистела Истанбул, което не е вярно“.

В анализа си тя засегна и темата за фаворизиране на определени лица в сектора. „Защо предпочитаме едни хора с прякори пред други хора с прякори, какво ще получи г-н Терзиев? Той представя това като борба с мафията“, коментира Григорова, подчертвайки, че става въпрос за стотици милиони левове, а общинските съветници не разполагат с необходимите документи.

Относно снегопочистването, Григорова изнесе данни, че на терен са 109 снегорина, като има готовност за пускане на още 100 при нужда. Въпреки това тя изрази скептицизъм дали наличната техника е достатъчна. „Само в зоните, които бяха пуснати – от първа до седма, са нужди 151 големи снегорина“, пресметна тя и добави саркастично: „Опасявам се, че само лекарите в „Пирогов“ могат да кажат много или малко са тези 109 снегорина“.

Тя припомни, че още около 25 октомври миналата година е бил поискан план за справяне с кризата, но кметът „не изпълни решението на Столичния общински съвет“. Прогнозата на Ваня Григорова е, че проблемите с боклука ще продължат още няколко месеца. „Обвинявам Терзиев в преднамерено вкарване на София в тежка криза, за да може конкретна фирма да спечели от кризата, която той провокира“, заключи тя.