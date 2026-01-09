Видео от удара с „Орешник“ в Лвов

В четвъртък вечерта Русия атакува Лвов с балистична ракета със среден обсег „Орешник“, твърдейки, че това е отговор на атаката на Украйна срещу една от резиденциите на руския президент Владимир Путин. Това е вторият удар с този тип оръжие срещу Украйна по време на пълномащабната война – преди година и половина Русия удари с тях завода „Южмаш“ в Днепър, предава „Зеркало недели“.

След вчерашната атака Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Според външния министър на страната Сергий Сибиха подобни действия на Русия близо до границата между ЕС и НАТО представляват сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и изпитание за трансатлантическата общност.

Междувременно онлайн продължават да се публикуват видеоклипове, показващи момента на ударите. Те са цели шест, което е типично за „Орешник“. Вместо една голяма бойна глава, тази ракета носи „автобус“ – платформа, носеща шест бойни глави. След навлизане в траекторията на падане, платформата се отделя от ракетата, след което последователно „изхвърля“ и шестте заряда.