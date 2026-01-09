НА ЖИВО
          Война

          Владислав Наков пред Евроком: Ударът с „Орешник“ е отговор на разполагането на европейски военни в Украйна

          Катя Илиева
          Ударът на Русия със системата „Орешник“, е отговор на разполагането на европейски военни в Украйна. Това каза пред телевизия Евроком анализаторът и журналист Владислав Наков. Той акцентира върху ситуацията с поразеното газохранилище в Западна Украйна.

          Според Наков, въпреки че точните щети върху подземното съоръжение все още не са официално потвърдени, атаката има ясен геополитически контекст. „Това по всяка вероятност е отговор на руснаците във връзка с решението на европейските държави да разположат военни в Западна Украйна“, заяви журналистът.

          Реакцията на Киев не закъсня, като министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига излезе с остра позиция и поиска спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Президентът Володимир Зеленски също настоява за строги санкции, насочени срещу сенчестия флот, както и срещу търговията с газ и петрол.

          В разговорът бе засегната и темата за новите икономически рестрикции, предложени от американския сенатор Линдзи Греъм, предвиждащи 500% тарифа за държавите, купуващи енергоносители от Русия. Според Наков американският президент е дал зелена светлина за тези мерки, а бившият руски президент Дмитрий Медведев е реагирал на новината лаконично: „Ще навреди на Русия, но ние и този път ще се справим“.

          Прогнозата на Владислав Наков за развитието на конфликта остава песимистична по отношение на мирните преговори. Той се позова на интервю на американския президент Доналд Тръмп пред Fox News, в което се очертават нови потенциални точки на напрежение. „Вчера американският президент Доналд Тръмп в интервю за Fox News е обявил, че предстои да атакуват мексиканските картели по суша, били готови да ударят Иран, Куба трябвало да се подготви“, посочи Наков, допълвайки, че мирът се отдалечава и предстои ескалация.

