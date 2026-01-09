НА ЖИВО
          - Реклама -
          Временни ограничения към Витоша: затварят пътищата за Алеко и Златни мостове през уикенда

          Снимка: БГНЕС
          Заради очакван снеговалеж и много ниски температури, Столична община въвежда временно затваряне на пътните участъци към Алеко и Златни мостове. Ограниченията ще важат през предстоящия уикенд, в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 часа.

          СО иска ремонт на Плана за Витоша: Лифтове и проблеми

          По информация на общината, градският транспорт ще се движи по обичайното си разписание, като има готовност за пускане на допълнителни линии при необходимост и при засилен туристически поток.

          Въведената мярка цели осигуряване на безпрепятственото движение на градския транспорт и снегопочистващата техника, както и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и блокиране на пътната мрежа в планинските участъци.

          Сняг и рязко застудяване затрудниха трафика в София, 109 машини чистят улиците – Евроком

          От Столична община апелират гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват временните ограничения. Общината подчертава, че следи обстановката в реално време и при промяна ще информира своевременно.

