НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Всичко е ясно: Манчестър Сити обяви покупката на Антоан Семеньо

          "Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола)" - заяви офанзивният футболист

          0
          17
          Снимка: www.facebook.com/mancity
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Манчестър Сити обяви привличането на привлече Антоан Семеньо от Борнемут. Той подписа договор до юни 2031 г. Според английските медии “гражданите” ще платят за него 62.5 милиона лири плюс 2.5 милиона в бонуси.

          - Реклама -

          Сериозната сума ще бъде изплатена на части в рамките на 24 месеца. Крилото ще носи номер 42 в новия си клуб. С този номер в Ман Сити играеше Яя Туре, който спечели три титли на “Етихад”.

          “Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Ти поставят най-високите стандарти. Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола).

          Имам голяма възможност за развитие и да бъда в този клуб на този етап от кариерата си е перфектно за мен. Привилегия е за мен да бъда тук. Най-добрият ми футбол предстои, сигурен съм”, сподели Семаньо след подписване на договора.

            26-годишният футболист пристигна в Борнемут от Бристол Сити през януари 2023 г. за 10 милиона лири. Той записа 110 мача за “черешките”, в които се отчете с 32 гола и 13 асистенции. Той се раздели с Борнемут с победен гол срещу Тотнъм в сряда.

          Ръководството на Манчестър Сити обяви привличането на привлече Антоан Семеньо от Борнемут. Той подписа договор до юни 2031 г. Според английските медии “гражданите” ще платят за него 62.5 милиона лири плюс 2.5 милиона в бонуси.

          - Реклама -

          Сериозната сума ще бъде изплатена на части в рамките на 24 месеца. Крилото ще носи номер 42 в новия си клуб. С този номер в Ман Сити играеше Яя Туре, който спечели три титли на “Етихад”.

          “Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Ти поставят най-високите стандарти. Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола).

          Имам голяма възможност за развитие и да бъда в този клуб на този етап от кариерата си е перфектно за мен. Привилегия е за мен да бъда тук. Най-добрият ми футбол предстои, сигурен съм”, сподели Семаньо след подписване на договора.

            26-годишният футболист пристигна в Борнемут от Бристол Сити през януари 2023 г. за 10 милиона лири. Той записа 110 мача за “черешките”, в които се отчете с 32 гола и 13 асистенции. Той се раздели с Борнемут с победен гол срещу Тотнъм в сряда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Валентин Димов: Григор Димитров отказа да играе за България на Купа „Дейвис“

          Николай Минчев -
          Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, е получил традиционната покана за двубоя на България срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“, но я...
          Баскетбол

          Рядко срещано: Мач в НБА бе отложен, заради лошо състояние на паркет в зала

          Николай Минчев -
          Мачът между Чикаго Булс и Маями Хийт от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация не успя да се проведе по програма и беше отложен....
          Футбол

          Официално: ФИФА отмени санкцията на Спартак Варна

          Николай Минчев -
          Ръководството на Спартак Варна се похвали, че отново може да картотекира и привлича нови футболисти. „Соколите“ са изплатили задълженията си към бившия футболист на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions