Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да обърнат хода на събитията в района на Купянск. Това заяви в ефира на „24 Канал“ Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за безпилотни летателни системи „Ахил“ в състава на Силите за безпилотни системи (СБС) на украинската армия.

„Поехме инициативата от врага и успяхме да го блокираме в северните покрайнини, като по този начин предотвратихме проникването му в самия град. Към днешна дата врагът вече не може да бъде забелязан в района на Юбилейное“, обясни Федоренко.

Той добави, че в „обозримо бъдеще“ ВСУ биха могли напълно да изтласкат руските войски от десния бряг на Купянск. Междувременно, на левия бряг, според войника, Русия се опитва да повлияе на украинската логистика през река Оскол.

„За да осигурим стабилна логистика, да доставим необходимите провизии и жива сила, както и да извършим евакуации, е необходимо да преминем река Оскол. За целта ВСУ използват редица понтони, които врагът се опитва да държи под огневи контрол. Те извършват постоянни въздушни удари, нанасяйки удари с КАБ, ракети, оръдия и реактивна артилерия. В района на понтоните са разположени и множество вражески безпилотни летателни апарати“, казва Федоренко.