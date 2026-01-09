НА ЖИВО
      петък, 09.01.26
          Здраве

          Задължителна ваксина срещу варицела от юли: влиза в сила нова наредба

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От юли тази година ваксинирането срещу варицела става задължително, след като Наредбата за имунизациите в България беше обнародвана в Държавен вестник. Ваксината ще бъде безплатна.

          Д-р Христиана Бацелова: Варицелата е неуправляема инфекция, ваксината е ключова стъпка

          Новите правила предвиждат задължителна имунизация за децата, родени след 1 януари 2025 г., която ще се прилага по двудозова схемапърва доза между 12- и 15-месечна възраст и реимунизация на 4 години. Втора доза няма да се поставя на деца, които след първата имунизация са преболедували варицела, при наличие на медицинска документация или лабораторни доказателства.

          Още през ноември, в мотивите към промените, беше посочено, че Национален експертен съвет по имунизации предлага включването на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация с последваща реимунизация. В документа се отбелязва, че при децата най-често се наблюдават тежко протичане на варицелата и кожни лезии, вследствие на вторични бактериални инфекции, докато при възрастните водещи са хематологичните усложнения и пневмониите. При имунокомпрометирани лица по-често се регистрират хематологични и гастроинтестинални усложнения.

          Само за седмица: Над 500 случая на варицела у нас – Евроком

          С обнародваната наредба се въвежда и възможност за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени между 24-та и 36-а гестационна седмица. Тази имунизация е безплатна и препоръчителна. Решението е взето по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология и главния координатор на Експертния съвет по неонатология.

