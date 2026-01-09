НА ЖИВО
          Задържан е 72-годишен мъж, блудствал с 10-годишно момиче

          Снимка: БГНЕС
          Днес, 09.01.2026 г., с постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 72-годишният Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

          В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от месец октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете. Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

          Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване. Пострадалата – 10-годишно момиче – е разпитана в специално обособено помещение „Синя стая“.

          С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

          Последвайте Евроком в Google News

