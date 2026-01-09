НА ЖИВО
          НачалоСвятОбщество

          Запалени от „терористични агенти“: Иранската телевизия съобщи за първи път за протестите

          Снимка: БГНЕС
          Иранските държавни медии за първи път официално коментираха демонстрациите, които обхванаха страната през изминалата нощ. В кратко съобщение по държавната телевизия беше заявено, че „терористични агенти“ на Съединените щати и Израел стоят зад подпалванията и насилието, предаде Асошиейтед прес.

          Изявлението, излъчено в 8:00 ч. сутринта, е първата официална реакция на властите по повод протестите. В него се твърди, че демонстрациите са били съпроводени с насилие и че има жертви, без да се посочват конкретни данни.

          Според държавните медии по време на безредиците са били подпалени лични автомобили, мотоциклети, обществени обекти, включително метростанции, пожарни автомобили и автобуси.

          Иран без интернет: протести, жертви и ескалиращи репресии в цялата страна (ВИДЕО) Иран без интернет: протести, жертви и ескалиращи репресии в цялата страна (ВИДЕО)

          В същото време иранското правителство е блокирало интернет достъпа и международните телефонни разговори, което сериозно затруднява комуникацията с хората в страната. Въпреки това, призивът на живеещия в изгнание ирански престолонаследник Реза Пахлави е довел до масови протести, започнали около 20:00 ч. местно време.

          Онлайн видеа, разпространявани от активисти, показват протестиращи, които скандират срещу правителството около запалени огньове, а улиците в Техеран и други градове са затрупани с отпадъци. Реалният мащаб на демонстрациите остава неясен заради прекъснатите комуникации, но според наблюдатели това е поредна ескалация на социалното напрежение, породено първоначално от тежкото икономическо положение в страната.

          Протестите са и първото сериозно изпитание за влиянието на Реза Пахлави върху иранското общество. Неговият баща – последният шах на Иран – напуска страната малко преди Ислямската революция през 1979 г. По време на сегашните демонстрации се чуват лозунги в подкрепа на шаха – нещо, което в миналото би могло да доведе до смъртна присъда, но днес ясно показва дълбочината на общественото недоволство.

          По данни на базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека, най-малко 42 души са загинали, а над 2270 са били задържани при сблъсъците. Пахлави вече е призовал за нови протести тази вечер от 20:00 ч.

          „Това, което обърна хода на протестите, бяха призивите на бившия престолонаследник Реза Пахлави към иранците да излязат на улиците“, заяви Холи Дагрес, старши научен сътрудник в Института за близкоизточна политика във Вашингтон.

          „От публикациите в социалните мрежи стана ясно, че иранците са се отзовали сериозно на призива да протестират, за да свалят Ислямската република“, допълни тя.

          Гутериш призова Иран да зачита правото на мирни протести Гутериш призова Иран да зачита правото на мирни протести

          „Именно затова интернет беше блокиран – за да се попречи на света да види протестите. За съжаление, това вероятно е дало и прикритие на силите за сигурност да убиват протестиращи“, каза още Дагрес.

