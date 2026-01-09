Запалени от „терористични агенти“: Иранската телевизия съобщи за първи път за протестите

Иранските държавни медии за първи път официално коментираха демонстрациите, които обхванаха страната през изминалата нощ. В кратко съобщение по държавната телевизия беше заявено, че „терористични агенти“ на Съединените щати и Израел стоят зад подпалванията и насилието, предаде Асошиейтед прес.

- Реклама -

Изявлението, излъчено в 8:00 ч. сутринта, е първата официална реакция на властите по повод протестите. В него се твърди, че демонстрациите са били съпроводени с насилие и че има жертви, без да се посочват конкретни данни.

Според държавните медии по време на безредиците са били подпалени лични автомобили, мотоциклети, обществени обекти, включително метростанции, пожарни автомобили и автобуси.

В същото време иранското правителство е блокирало интернет достъпа и международните телефонни разговори, което сериозно затруднява комуникацията с хората в страната. Въпреки това, призивът на живеещия в изгнание ирански престолонаследник Реза Пахлави е довел до масови протести, започнали около 20:00 ч. местно време.

Онлайн видеа, разпространявани от активисти, показват протестиращи, които скандират срещу правителството около запалени огньове, а улиците в Техеран и други градове са затрупани с отпадъци. Реалният мащаб на демонстрациите остава неясен заради прекъснатите комуникации, но според наблюдатели това е поредна ескалация на социалното напрежение, породено първоначално от тежкото икономическо положение в страната.

Протестите са и първото сериозно изпитание за влиянието на Реза Пахлави върху иранското общество. Неговият баща – последният шах на Иран – напуска страната малко преди Ислямската революция през 1979 г. По време на сегашните демонстрации се чуват лозунги в подкрепа на шаха – нещо, което в миналото би могло да доведе до смъртна присъда, но днес ясно показва дълбочината на общественото недоволство.

По данни на базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека, най-малко 42 души са загинали, а над 2270 са били задържани при сблъсъците. Пахлави вече е призовал за нови протести тази вечер от 20:00 ч.

„Това, което обърна хода на протестите, бяха призивите на бившия престолонаследник Реза Пахлави към иранците да излязат на улиците“, заяви Холи Дагрес, старши научен сътрудник в Института за близкоизточна политика във Вашингтон.

„От публикациите в социалните мрежи стана ясно, че иранците са се отзовали сериозно на призива да протестират, за да свалят Ислямската република“, допълни тя.