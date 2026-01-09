НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски настоява за твърд международен отговор след нощния удар с „Орешник“

          0
          323
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи призив към международната общност за незабавна реакция, след като Русия нанесе масиран нощен удар по Западна Украйна, използвайки новата балистична ракета „Орешник. В резултат на атаката четирима души загинаха в столицата Киев.

          - Реклама -

          ИЗВЪНРЕДНО: Русия удари Украйна с „Орешник“ (ВИДЕО) – Евроком

          В публикация в социалните мрежи Зеленски подчерта, че е необходима ясна и категорична позиция от света, като акцентира върху ролята на Съединените щати, чиито сигнали, по думите му, Москва действително взема предвид.

          Русия трябва да получава недвусмислени послания, че е длъжна да се съсредоточи върху дипломацията, и да усеща последствия всеки път, когато избере пътя на убийствата и разрушаването на инфраструктура“,

          написа украинският държавен глава.

          Русия удари Лвов с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин – Евроком

          Зеленски съобщи още, че при атаката са били повредени 20 жилищни сгради в Киев и предградията му, както и сградата на посолството на Катар. Той уточни потвърдената информация за четиримата загинали в столицата, като добави, че посолството е било засегнато от руски дрон по време на нощната атака.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи призив към международната общност за незабавна реакция, след като Русия нанесе масиран нощен удар по Западна Украйна, използвайки новата балистична ракета „Орешник. В резултат на атаката четирима души загинаха в столицата Киев.

          - Реклама -

          ИЗВЪНРЕДНО: Русия удари Украйна с „Орешник“ (ВИДЕО) – Евроком

          В публикация в социалните мрежи Зеленски подчерта, че е необходима ясна и категорична позиция от света, като акцентира върху ролята на Съединените щати, чиито сигнали, по думите му, Москва действително взема предвид.

          Русия трябва да получава недвусмислени послания, че е длъжна да се съсредоточи върху дипломацията, и да усеща последствия всеки път, когато избере пътя на убийствата и разрушаването на инфраструктура“,

          написа украинският държавен глава.

          Русия удари Лвов с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин – Евроком

          Зеленски съобщи още, че при атаката са били повредени 20 жилищни сгради в Киев и предградията му, както и сградата на посолството на Катар. Той уточни потвърдената информация за четиримата загинали в столицата, като добави, че посолството е било засегнато от руски дрон по време на нощната атака.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп: Отмених втората вълна от атаки срещу Венецуела

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втората вълна атаки срещу Венецуела. В своята социална мрежа Truth Social, той посочи, че властите...
          Война

          Дмитрий Медведев: Годината започва с вселенска катастрофа в международните отношения

          Иван Христов -
          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува в своя Telegram канал коментар за събитията от началото годината. А именно – отвличането...
          Крими

          Фалшива полицейска акция в Анталия: арестуваха 10 души за кражба на криптовалута за над 4 млн. долара

          Дамяна Караджова -
          Турските власти арестуваха десет души, сред които и действащ полицай, заподозрени в присвояване на криптовалута за над 4 милиона долара

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions