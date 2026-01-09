Зеленски настоява за твърд международен отговор след нощния удар с „Орешник“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи призив към международната общност за незабавна реакция, след като Русия нанесе масиран нощен удар по Западна Украйна, използвайки новата балистична ракета „Орешник“. В резултат на атаката четирима души загинаха в столицата Киев.

В публикация в социалните мрежи Зеленски подчерта, че е необходима ясна и категорична позиция от света, като акцентира върху ролята на Съединените щати, чиито сигнали, по думите му, Москва действително взема предвид.

„Русия трябва да получава недвусмислени послания, че е длъжна да се съсредоточи върху дипломацията, и да усеща последствия всеки път, когато избере пътя на убийствата и разрушаването на инфраструктура“, написа украинският държавен глава.

Зеленски съобщи още, че при атаката са били повредени 20 жилищни сгради в Киев и предградията му, както и сградата на посолството на Катар. Той уточни потвърдената информация за четиримата загинали в столицата, като добави, че посолството е било засегнато от руски дрон по време на нощната атака.