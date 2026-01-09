Зеленски настоява за твърд международен отговор след нощния удар с „Орешник“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи призив към международната общност за незабавна реакция, след като Русия нанесе масиран нощен удар по Западна Украйна, използвайки новата балистична ракета „Орешник“. В резултат на атаката четирима души загинаха в столицата Киев.
В публикация в социалните мрежи Зеленски подчерта, че е необходима ясна и категорична позиция от света, като акцентира върху ролята на Съединените щати, чиито сигнали, по думите му, Москва действително взема предвид.
Зеленски съобщи още, че при атаката са били повредени 20 жилищни сгради в Киев и предградията му, както и сградата на посолството на Катар. Той уточни потвърдената информация за четиримата загинали в столицата, като добави, че посолството е било засегнато от руски дрон по време на нощната атака.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи призив към международната общност за незабавна реакция, след като Русия нанесе масиран нощен удар по Западна Украйна, използвайки новата балистична ракета „Орешник“. В резултат на атаката четирима души загинаха в столицата Киев.
В публикация в социалните мрежи Зеленски подчерта, че е необходима ясна и категорична позиция от света, като акцентира върху ролята на Съединените щати, чиито сигнали, по думите му, Москва действително взема предвид.
Зеленски съобщи още, че при атаката са били повредени 20 жилищни сгради в Киев и предградията му, както и сградата на посолството на Катар. Той уточни потвърдената информация за четиримата загинали в столицата, като добави, че посолството е било засегнато от руски дрон по време на нощната атака.