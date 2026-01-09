НА ЖИВО
      петък, 09.01.26
          Война

          Зеленски потвърди удара с „Орешник", поиска помощ от САЩ

          Володимир Зеленски за руските удари
          Иван Христов
          Иван Христов
          Президентът Володимир Зеленски потвърди в своя Telegram канал, че руснаците са ударили Украйна с балистична ракета със среден обсег ​​„Орешник“. Той помоли САЩ за отговор на атаката.

          „Общо тази нощ е имало 242 дрона, 13 балистични ракети, насочени специално към енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура, една балистична ракета със среден обсег, „Орешник“, и 22 крилати ракети. Атаката е станала точно когато е настъпвало значително застудяване. По-конкретно, тя е била насочена към обикновения живот на обикновените хора“, заяви Зеленски.

          Според президента, само две дузини жилищни сгради са били повредени. Четирима души са загинали в Киев, включително работник на линейка. Десетки са ранени. Зеленски отбеляза също, че руснаците са извършили втори удар по сграда в Киев, след като вече са пристигнали службите за спешна помощ.

          „В момента правим всичко възможно, за да възстановим отоплението и електричеството на хората. Днес ще се събере Енергийният щаб, където очаквам доклад за всички подробности от възстановителните работи – срокове, необходимо оборудване и отговорни лица“, добави Зеленски.

          „Светът трябва да даде ясен отговор. На първо място САЩ, на които Русия наистина разчита. Русия трябва да получи сигнали, че е неин дълг да се съсредоточи върху дипломацията и да усеща последствията всеки път, когато отново се фокусира върху убийства и унищожаване на инфраструктура. Също така, днешният удар напомня на всички наши партньори възможно най-силно, че подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна е постоянен приоритет. Не можем да загубим нито един ден в доставките, в производството, в споразуменията. Днес ще информираме партньорите на всички нива за случилото се и какви мерки са ни необходими в отговор. Благодаря на всички, които са с Украйна!“ – написа Зеленски.

