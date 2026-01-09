НА ЖИВО
          Земетресение от 4 по Рихтер разтърси района на Кахраманмараш

          Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е било регистрирано днес в 11:17 часа местно време (10:17 часа българско време) в района на град Оникишубат, в южния турски окръг Кахраманмараш. За труса съобщи Анадолска агенция, като се позова на данни от AFAD.

          Земетресение с магнитуд 4,6 край остров Крит – Евроком

          По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, епицентърът е бил на дълбочина 12,36 километра.

          Земетресение в Централна Босна и Херцеговина, усетено в Бугойно и околните райони

          Към този момент няма данни за пострадали хора, нито за материални щети, причинени от земетресението.

          Земетресение с магнитуд 4,6 край остров Крит – Евроком

          Земетресение в Централна Босна и Херцеговина, усетено в Бугойно и околните райони

