НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Журналистът Албена Борисова: САЩ нямат хиперзвукови ракети. Мирът е крехък

          0
          77
          Орешник
          Орешник
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Светът се тресе с хиперзвукова скорост. Украйна е без ток и интернет, след като Русия нощес удари с „Орешник“ стратегически важни обекти в Лвовска област. Унищожен е завод за производство на дронове, каквито са използвани при атаката срещу резиденцията на Путин на 29 декември. Поразено е и най-голямото газохранилище в Европа. Това написа във Фейсбук журналистът Албена Борисова по повод последните събития в най-горещите точки. Тя уточни:

          - Реклама -

          На тъмно и без интернет е и Иран, след като престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави призова от Лондон народът да промени страната си. В Техеран и големите градове има мащабни протести срещу режима на аятолласите. И те ескалират всяка минута – улиците са в пламъци, а протестиращите щурмуват административните сгради. Властите откриха огън срещу народа. Протестиращите отговарят с гумени куршуми и сълзотворен газ. Има жертви.

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“ „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Атаката с „Орешник“ не е само отмъщение заради нападението на резиденцията на Путин. По-скоро тя може да се възприеме като демонстрация какво може да се случи, ако така наречената Коалиция на желаещите изпълни заканата си от тези дни да разположи европейски войски в Украйна. А вероятно и намигване към САЩ за пленяването на танкера, плаващ мирно в Северния Атлантик под руски флаг. Тук трябва да се отбележи, че руският „Орешник“ засега няма аналог в света. САЩ нямат на въоръжение хиперзвукови ракети.

          Зеленски потвърди удара с „Орешник“, поиска помощ от САЩ Зеленски потвърди удара с „Орешник“, поиска помощ от САЩ

          Междувременно Русия изтегли свои граждани със среднощни полети от Израел. Вероятно заради събитията в Иран. Твърде възможно е да се очаква още по-голяма ескалация на събитията в страната.

          Всичко се случва без изрични политически декларации от страна на руското ръководство. Кремъл обяви, че няма да прави коментари докато празнува Рождество Христово. Първият работен ден след празника е понеделник. Мирът е крехък. Световната война е на прага ни. Предотвратяването й е в ръцете на войнолюбците да върнат здравия си разум.

          Светът се тресе с хиперзвукова скорост. Украйна е без ток и интернет, след като Русия нощес удари с „Орешник“ стратегически важни обекти в Лвовска област. Унищожен е завод за производство на дронове, каквито са използвани при атаката срещу резиденцията на Путин на 29 декември. Поразено е и най-голямото газохранилище в Европа. Това написа във Фейсбук журналистът Албена Борисова по повод последните събития в най-горещите точки. Тя уточни:

          - Реклама -

          На тъмно и без интернет е и Иран, след като престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави призова от Лондон народът да промени страната си. В Техеран и големите градове има мащабни протести срещу режима на аятолласите. И те ескалират всяка минута – улиците са в пламъци, а протестиращите щурмуват административните сгради. Властите откриха огън срещу народа. Протестиращите отговарят с гумени куршуми и сълзотворен газ. Има жертви.

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“ „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Атаката с „Орешник“ не е само отмъщение заради нападението на резиденцията на Путин. По-скоро тя може да се възприеме като демонстрация какво може да се случи, ако така наречената Коалиция на желаещите изпълни заканата си от тези дни да разположи европейски войски в Украйна. А вероятно и намигване към САЩ за пленяването на танкера, плаващ мирно в Северния Атлантик под руски флаг. Тук трябва да се отбележи, че руският „Орешник“ засега няма аналог в света. САЩ нямат на въоръжение хиперзвукови ракети.

          Зеленски потвърди удара с „Орешник“, поиска помощ от САЩ Зеленски потвърди удара с „Орешник“, поиска помощ от САЩ

          Междувременно Русия изтегли свои граждани със среднощни полети от Израел. Вероятно заради събитията в Иран. Твърде възможно е да се очаква още по-голяма ескалация на събитията в страната.

          Всичко се случва без изрични политически декларации от страна на руското ръководство. Кремъл обяви, че няма да прави коментари докато празнува Рождество Христово. Първият работен ден след празника е понеделник. Мирът е крехък. Световната война е на прага ни. Предотвратяването й е в ръцете на войнолюбците да върнат здравия си разум.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зорница Илиева: Пей, сърце, снишили сме се и ще оцелеем

          Никола Павлов -
          Експертът по международни отношения Зорница Илиева коментира в публикация във „Фейсбук“ ескалацията на напрежението около Русия, Венецуела и САЩ, като очерта картина на нарастващ...
          Война

          САЩ изпратиха 14 големи военнотранспортни самолета и тежковъоръжени хеликоптери в три бази във Великобритания

          Иван Христов -
          Военнотранспортни самолети и тежко въоръжени хеликоптери на САЩ са пристигнали в три военни бази във Великобритания, съобщава The Times. Разположени са общо 14 самолета...
          Война

          Ту-142МК изпълни дозареждане над Северния полюс за първи път в историята на руския ВМФ

          Иван Христов -
          Военни пилоти от Северния флот на Русия са изпълнили първото презареждане във въздуха на самолет Ту-142МК близо до Северния полюс, прекарвайки във въздуха приблизително...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions