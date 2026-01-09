Журналистът Албена Борисова: САЩ нямат хиперзвукови ракети. Мирът е крехък

Светът се тресе с хиперзвукова скорост. Украйна е без ток и интернет, след като Русия нощес удари с „Орешник“ стратегически важни обекти в Лвовска област. Унищожен е завод за производство на дронове, каквито са използвани при атаката срещу резиденцията на Путин на 29 декември. Поразено е и най-голямото газохранилище в Европа. Това написа във Фейсбук журналистът Албена Борисова по повод последните събития в най-горещите точки. Тя уточни:

На тъмно и без интернет е и Иран, след като престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави призова от Лондон народът да промени страната си. В Техеран и големите градове има мащабни протести срещу режима на аятолласите. И те ескалират всяка минута – улиците са в пламъци, а протестиращите щурмуват административните сгради. Властите откриха огън срещу народа. Протестиращите отговарят с гумени куршуми и сълзотворен газ. Има жертви.

Атаката с „Орешник“ не е само отмъщение заради нападението на резиденцията на Путин. По-скоро тя може да се възприеме като демонстрация какво може да се случи, ако така наречената Коалиция на желаещите изпълни заканата си от тези дни да разположи европейски войски в Украйна. А вероятно и намигване към САЩ за пленяването на танкера, плаващ мирно в Северния Атлантик под руски флаг. Тук трябва да се отбележи, че руският „Орешник“ засега няма аналог в света. САЩ нямат на въоръжение хиперзвукови ракети.

Междувременно Русия изтегли свои граждани със среднощни полети от Израел. Вероятно заради събитията в Иран. Твърде възможно е да се очаква още по-голяма ескалация на събитията в страната.

Всичко се случва без изрични политически декларации от страна на руското ръководство. Кремъл обяви, че няма да прави коментари докато празнува Рождество Христово. Първият работен ден след празника е понеделник. Мирът е крехък. Световната война е на прага ни. Предотвратяването й е в ръцете на войнолюбците да върнат здравия си разум.