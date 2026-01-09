Зорница Илиева: Пей, сърце, снишили сме се и ще оцелеем

Експертът по международни отношения Зорница Илиева коментира в публикация във „Фейсбук“ ескалацията на напрежението около Русия, Венецуела и САЩ, като очерта картина на нарастващ геополитически натиск, демонстрации на сила и двойни стандарти, които, по думите ѝ, застрашават глобалната стабилност.
В коментара си Илиева се позовава на изявления на Дмитрий Медведев, който предупреждава Запада да не „си играе игрички с Русия“, както и на твърденията му, че венецуелският президент Николас Мадуро може да се превърне в „латиноамериканския Мандела“.
По думите на Илиева, ситуацията се усложнява допълнително от информацията, че венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо възнамерява да връчи присъдена ѝ Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, с когото предстои да се срещне.
Илиева обръща внимание и на информацията за заловен „сенчест“ танкер „Маринера“, плаващ под руски флаг в международни води, от който американски военни са разтоварили петрол.
В публикацията си тя поставя под съмнение и официалната информация около предполагаемото използване на руска ракета „Орешник“ край Лвов, както и реакциите на украинския президент Володимир Зеленски, който настоява за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН.
Илиева критикува и пасивната позиция на българската дипломация, като отбелязва, че външната политика на страната изглежда фокусирана върху вътрешни теми, вместо върху сериозните международни кризи.
В заключение експертът прави ироничен, но тревожен извод за българската позиция в глобалния контекст:
