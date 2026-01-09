НА ЖИВО
          Зорница Илиева: Пей, сърце, снишили сме се и ще оцелеем

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Експертът по международни отношения Зорница Илиева коментира в публикация във „Фейсбук“ ескалацията на напрежението около Русия, Венецуела и САЩ, като очерта картина на нарастващ геополитически натиск, демонстрации на сила и двойни стандарти, които, по думите ѝ, застрашават глобалната стабилност.

          В коментара си Илиева се позовава на изявления на Дмитрий Медведев, който предупреждава Запада да не „си играе игрички с Русия“, както и на твърденията му, че венецуелският президент Николас Мадуро може да се превърне в „латиноамериканския Мандела“.

          „Не си играйте игрички с Русия“, вика Медведев. Пише и че Мадуро ще се превърне в „латиноамериканския Мандела”. Има логика.

          По думите на Илиева, ситуацията се усложнява допълнително от информацията, че венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо възнамерява да връчи присъдена ѝ Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, с когото предстои да се срещне.

          „Нищо, че Мачадо ще връчи присъдената ѝ Нобелова награда за мир на Тръмп, с който ще се срещне след дни. Радвал се човекът, казват във Fox News. Те знаят.“

          Илиева обръща внимание и на информацията за заловен „сенчест“ танкер „Маринера“, плаващ под руски флаг в международни води, от който американски военни са разтоварили петрол.

          „До там ли я докараха американците, че им е необходим петрол от един танкер? Или искат да издърпат уши на непослушните? Или е пореден натиск върху Москва?“

          В публикацията си тя поставя под съмнение и официалната информация около предполагаемото използване на руска ракета „Орешник“ край Лвов, както и реакциите на украинския президент Володимир Зеленски, който настоява за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН.

          „Зеленски бърза да свика СС на ООН, защото това означава да се продължи войната и то по вина на руснаците.“

          Илиева критикува и пасивната позиция на българската дипломация, като отбелязва, че външната политика на страната изглежда фокусирана върху вътрешни теми, вместо върху сериозните международни кризи.

          „Нашият външен се интересува от кризата с боклука в София и дума не обелва ни за Венецуела, ни за другите ‘предупредени’, включително Гренландия.“

          В заключение експертът прави ироничен, но тревожен извод за българската позиция в глобалния контекст:

          „Пей, сърце, снишили сме се и ще оцелеем. Това го можем. Мислете.“

