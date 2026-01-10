160 машини в готовност да почистват София

Общо 160 снегопочистващи машини са в готовност да обработват и почистват улиците на София заради зимната обстановка, съобщиха от Столична община. През нощта част от техниката вече е била в работен режим, като са извършени обработки със смеси против заледяване и заснежаване.

В ниските части на града валежите са били от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри. Обработки са направени в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“, както и по участъци от Южната дъга на Околовръстния път и по общински пътища в Панчарево и Банкя.

Към момента градският транспорт се движи по редовните си маршрути на територията на цялата община. Изключение прави автобусна линия №66, която временно е спряна заради обилния снеговалеж в планината.

През нощта в Природен парк „Витоша“ са извършени обработки с пясък по пътищата от кв. „Драгалевци“ към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ към местността „Златни мостове“. В района е отчетен непрекъснат и обилен снеговалеж, с натрупване между 5 и 10 см нова снежна покривка при температура около –2°C.

От общината напомнят, че временно, в интервала от 10:00 до 15:00 ч., ще бъдат затворени пътните участъци на Витоша в посока хижа „Алеко“ и „Златни мостове“. Водачите на моторни превозни средства са призовани да излизат на пътя само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.