      събота, 10.01.26
          Банки и каси на БНБ с извънредно работно време заради еврото

          Пламена Ганева
          Заради въвеждането на еврото и очаквания голям наплив от клиенти, редица банкови клонове и каси на Българската народна банка ще работят извънредно във всички съботни дни до края на януари. Това съобщиха от Асоциацията на банките в България.

          Извънредните мерки на БНБ важат за физически лица и за юридически лица, които желаят да обменят левове за евро. В централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 обмяната ще се извършва само за физически лица и само на банкноти и монети, извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмен. Работното време е от 8:30 до 15:45 без прекъсване.

          В Касовия център на БНБ в „Полигона“, ул. „Михаил Тенев“ № 10, обменът ще е достъпен и за юридически лица при същото работно време.

          Извънредна работа се предвижда и в клоновете на „Дружество за касови услуги“ АД в София, Плевен, Пловдив, Варна и Бургас. Там работното време ще бъде от 8:30 до 16:00 часа с кратка почивка от 12:00 до 12:30 часа.

          БНБ напомня, че българските евромонети ще могат да се използват свободно във всички държави от еврозоната, както и в редица други страни и територии извън нея, сред които Ватикан, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, и отвъдморски територии на държави-членки на ЕС като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон и Канарските острови.

