Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви по време на визитата си в Монтана, че партията му е преминала през сериозни изпитания, но е запазила стабилността си благодарение на ясна посока и силна организация.

„Нищо не е станало лесно. Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш. Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори“, каза Бойко Борисов. - Реклама -

В изказването си той акцентира и върху европейската интеграция на България, като посочи конкретни ползи за гражданите и бизнеса.

„Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута – еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят“, заяви Борисов.

Той подчерта, че тези постижения не са даденост, а резултат от стратегически избори и последователна политика.

„Това не е даденост. Това е резултат от избори, които България направи, и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме – България да е част от силна Европа, а не в периферията“, добави лидерът на ГЕРБ.

По думите му постигнатото през 2025 г. е следствие от дългогодишната работа на партийните структури и доверието, което избирателите са гласували на ГЕРБ през годините.