Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви по време на визитата си в Монтана, че партията му е преминала през сериозни изпитания, но е запазила стабилността си благодарение на ясна посока и силна организация.
В изказването си той акцентира и върху европейската интеграция на България, като посочи конкретни ползи за гражданите и бизнеса.
Той подчерта, че тези постижения не са даденост, а резултат от стратегически избори и последователна политика.
По думите му постигнатото през 2025 г. е следствие от дългогодишната работа на партийните структури и доверието, което избирателите са гласували на ГЕРБ през годините.
