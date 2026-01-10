НА ЖИВО
          Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви по време на визитата си в Монтана, че партията му е преминала през сериозни изпитания, но е запазила стабилността си благодарение на ясна посока и силна организация.

          „Нищо не е станало лесно. Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш. Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори“, каза Бойко Борисов.

          В изказването си той акцентира и върху европейската интеграция на България, като посочи конкретни ползи за гражданите и бизнеса.

          „Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута – еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят“, заяви Борисов.

          Той подчерта, че тези постижения не са даденост, а резултат от стратегически избори и последователна политика.

          „Това не е даденост. Това е резултат от избори, които България направи, и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме – България да е част от силна Европа, а не в периферията“, добави лидерът на ГЕРБ.

          По думите му постигнатото през 2025 г. е следствие от дългогодишната работа на партийните структури и доверието, което избирателите са гласували на ГЕРБ през годините.

