Браян Кордоба се сбогува с ЦСКА

Браян Кордоба е поредният играч, който напуска ЦСКА тази зима. 26-годишният колумбиец сам обяви в профила си в Инстаграм раздялата с „червените“.

- Реклама -

„Благодаря за всичко, ЦСКА“, написа Кордоба.

По-рано стана ясно, че защитникът не е включен в групата на отбора за лагера в Турция и е въпрос на време две страни да се договорят за разтрогването на договора му.

Кордоба, който беше привлечен за около 1 милион долара през лятото на 2023 г., отдавна не попада в плановете на Христо Янев.През есента той изигра пълни 90 минути в елита само при гостуването на Славия (2:2), срещу ЦСКА 1948 (0:1) получи едно полувреме, а срещу Лудогорец влезе в края. Четвъртият официален мач този сезон, в който колумбиецът се появи в игра, бе при победата с 2:1 над Севлиево за Купата на България.