БСП свиква извънреден конгрес

Българската социалистическа партия ще проведе извънреден конгрес на 7 и 8 февруари 2026 г. Решението беше взето на днешното заседание на Националния съвет на партията на „Позитано 20“, съобщи председателят на Градския съвет на БСП в София Иван Таков.

Конгресът бе подкрепен с 96 гласа „за“, докато 33 делегати се обявиха „против“. На форума ще се избере ново ръководство на партията и председател, като Таков не изключи възможността да се кандидатира.

„Удовлетворен съм от решението на Националния съвет и смислената дискусия, която проведохме. На Конгреса ще представим точен анализ на участието ни в управлението и парламентарната дейност, както и платформата и насоките за следващите избори. Ще има избор на ново ръководство, което показва, че сме чули социалистите и нашите симпатизанти“, заяви Иван Таков.

Инициативата за извънредния конгрес идва след оставката на правителството на 11 декември 2025 г. и последвалата оставка на Изпълнителното бюро на БСП – без председателя на Националния съвет Атанас Зафиров. В началото на януари Софийската градска организация поиска свикване на спешен конгрес, за да се направи анализ на участието на партията в управлението и парламента и да се очертае пътят на БСП в предстоящата предизборна кампания.