ЦСКА взе Димитър Евтимов

ЦСКА си осигури подписа на вратаря Димитър Евтимов, обяви официалният сайт на клуба. Стражът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор за срок от година и половина.

Евтимов пристига при „армейците“ от Ботев (Враца), след като през настоящия сезон записа 19 мача във всички турнири и запази вратата си суха в 9 от тях.

Роден през 1993 година в Шумен, вратарят има добре позната история с „червените“. През 2020 година той за първи път облече екипа на ЦСКА, с който до момента има 31 официални двубоя. В последствие Евтимов прекара периоди под наем в кипърския Кармиотиса и Ботев (Враца), а през миналото лято премина с постоянен трансфер в клуба от града под Околчица“.

„Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!“, написаха от ЦСКА.

След трансфера на национала се очаква „армейците“ да се разделят с бразилския вратар Густаво Бусато, който в петък беше на среща с ръководството и намекна за напускане с публикация в социалните мрежи.