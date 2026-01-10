„Да, България“ се обединява с ДСБ и ПП за предсрочните избори

Политическа партия „Да, България“ ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Решението беше взето на заседание на Националния съвет на партията на 9 януари 2026 г., съобщава официален документ.

В приоритетите на коалицията са демонтирането на корупционния модел на „завладяната държава“, гарантиране на върховенството на закона и провеждането на ефективни антикорупционни политики – отговор на общественото недоволство и масовите протести през 2025 г.

Освен това партията отбелязва, че нестабилната международна обстановка, разпадът на международния правов ред и опитите за разделение в Европейския съюз представляват сериозни рискове за националната сигурност и бъдещото развитие на страната.

Сред политическите приоритети са активното участие на България в укрепването на ЕС, включително чрез интеграция в сферата на сигурността – от отбрана и разузнаване до киберсигурност, енергийна устойчивост и защита на критичната инфраструктура. Друг ключов акцент е изграждането на конкурентна икономика, намаляване на регулаторната и административната тежест и контрол върху държавните разходи.

Целта на коалицията е формиране на стабилно управление, основано на демократични ценности, ефективна правова държава и балансиран бюджет. Партията заявява, че бъдещото управление трябва да инвестира в образование, наука, култура и човешки капитал, като поставя човека, достойнството и свободата в центъра на политиките си.

На Изпълнителния съвет е възложено да изготви консолидирана управленска програма за коалицията и да гарантира активно участие на младото поколение в кандидатските листи. Сред приоритетите са интеграционни политики за етническите и религиозните общности, промени в механизмите за отчетност и отказ от партийно-квотния принцип при подбор на кандидати.