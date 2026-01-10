НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          „Да, България“ се обединява с ДСБ и ПП за предсрочните избори

          0
          0
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Политическа партия „Да, България“ ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Решението беше взето на заседание на Националния съвет на партията на 9 януари 2026 г., съобщава официален документ.

          - Реклама -

          В приоритетите на коалицията са демонтирането на корупционния модел на „завладяната държава“, гарантиране на върховенството на закона и провеждането на ефективни антикорупционни политики – отговор на общественото недоволство и масовите протести през 2025 г.

          Освен това партията отбелязва, че нестабилната международна обстановка, разпадът на международния правов ред и опитите за разделение в Европейския съюз представляват сериозни рискове за националната сигурност и бъдещото развитие на страната.

          Сред политическите приоритети са активното участие на България в укрепването на ЕС, включително чрез интеграция в сферата на сигурността – от отбрана и разузнаване до киберсигурност, енергийна устойчивост и защита на критичната инфраструктура. Друг ключов акцент е изграждането на конкурентна икономика, намаляване на регулаторната и административната тежест и контрол върху държавните разходи.

          Целта на коалицията е формиране на стабилно управление, основано на демократични ценности, ефективна правова държава и балансиран бюджет. Партията заявява, че бъдещото управление трябва да инвестира в образование, наука, култура и човешки капитал, като поставя човека, достойнството и свободата в центъра на политиките си.

          На Изпълнителния съвет е възложено да изготви консолидирана управленска програма за коалицията и да гарантира активно участие на младото поколение в кандидатските листи. Сред приоритетите са интеграционни политики за етническите и религиозните общности, промени в механизмите за отчетност и отказ от партийно-квотния принцип при подбор на кандидати.

          Политическа партия „Да, България“ ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Решението беше взето на заседание на Националния съвет на партията на 9 януари 2026 г., съобщава официален документ.

          - Реклама -

          В приоритетите на коалицията са демонтирането на корупционния модел на „завладяната държава“, гарантиране на върховенството на закона и провеждането на ефективни антикорупционни политики – отговор на общественото недоволство и масовите протести през 2025 г.

          Освен това партията отбелязва, че нестабилната международна обстановка, разпадът на международния правов ред и опитите за разделение в Европейския съюз представляват сериозни рискове за националната сигурност и бъдещото развитие на страната.

          Сред политическите приоритети са активното участие на България в укрепването на ЕС, включително чрез интеграция в сферата на сигурността – от отбрана и разузнаване до киберсигурност, енергийна устойчивост и защита на критичната инфраструктура. Друг ключов акцент е изграждането на конкурентна икономика, намаляване на регулаторната и административната тежест и контрол върху държавните разходи.

          Целта на коалицията е формиране на стабилно управление, основано на демократични ценности, ефективна правова държава и балансиран бюджет. Партията заявява, че бъдещото управление трябва да инвестира в образование, наука, култура и човешки капитал, като поставя човека, достойнството и свободата в центъра на политиките си.

          На Изпълнителния съвет е възложено да изготви консолидирана управленска програма за коалицията и да гарантира активно участие на младото поколение в кандидатските листи. Сред приоритетите са интеграционни политики за етническите и религиозните общности, промени в механизмите за отчетност и отказ от партийно-квотния принцип при подбор на кандидати.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Банки и каси на БНБ с извънредно работно време заради еврото

          Пламена Ганева -
          Заради въвеждането на еврото и очаквания голям наплив от клиенти, редица банкови клонове и каси на Българската народна банка ще работят извънредно във всички...
          Политика

          Станишев предупреждава БСП: „Ножът е опрял до кокала“

          Пламена Ганева -
          Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството на партията и нейното състояние след протестите и оставката на кабинета...
          Политика

          Гуцанов настоява за конгрес на БСП

          Пламена Ганева -
          Най-разумното решение в настоящата ситуация е свикването на конгрес на БСП. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions