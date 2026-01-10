НА ЖИВО
          ЕС застава зад иранските протестиращи и осъжда насилието на властите

          Снимка: БГНЕС
          Ръководителката на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви в събота, че Европа подкрепя масовите протести на иранците и осъжда насилствените репресии срещу демонстрантите.

          „Улиците на Техеран и градовете по света отекват от стъпките на ирански жени и мъже, които искат свобода. Свобода да говорят, да се събират, да пътуват и най-вече да живеят свободно. Европа стои изцяло зад тях“, написа онлайн ръководителката на Европейската комисия.

          В същото изявление тя добави:

          „Ние недвусмислено осъждаме насилствените репресии на тези легитимни демонстрации. Отговорните ще бъдат запомнени от грешната страна на историята“.

          Изказването на фон дер Лайен идва на фона на ескалиращо напрежение и протести в Иран, като позицията на ЕС подчертава подкрепата за основните човешки права и свободи, както и категоричното отхвърляне на употребата на сила срещу мирни граждани.

