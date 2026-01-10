ЕС застава зад иранските протестиращи и осъжда насилието на властите

Ръководителката на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви в събота, че Европа подкрепя масовите протести на иранците и осъжда насилствените репресии срещу демонстрантите.
В същото изявление тя добави:
Изказването на фон дер Лайен идва на фона на ескалиращо напрежение и протести в Иран, като позицията на ЕС подчертава подкрепата за основните човешки права и свободи, както и категоричното отхвърляне на употребата на сила срещу мирни граждани.
Ръководителката на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви в събота, че Европа подкрепя масовите протести на иранците и осъжда насилствените репресии срещу демонстрантите.
В същото изявление тя добави:
Изказването на фон дер Лайен идва на фона на ескалиращо напрежение и протести в Иран, като позицията на ЕС подчертава подкрепата за основните човешки права и свободи, както и категоричното отхвърляне на употребата на сила срещу мирни граждани.