ЕС застава зад иранските протестиращи и осъжда насилието на властите

Ръководителката на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви в събота, че Европа подкрепя масовите протести на иранците и осъжда насилствените репресии срещу демонстрантите.

„Улиците на Техеран и градовете по света отекват от стъпките на ирански жени и мъже, които искат свобода. Свобода да говорят, да се събират, да пътуват и най-вече да живеят свободно. Европа стои изцяло зад тях“, написа онлайн ръководителката на Европейската комисия. - Реклама -

В същото изявление тя добави:

„Ние недвусмислено осъждаме насилствените репресии на тези легитимни демонстрации. Отговорните ще бъдат запомнени от грешната страна на историята“.

Изказването на фон дер Лайен идва на фона на ескалиращо напрежение и протести в Иран, като позицията на ЕС подчертава подкрепата за основните човешки права и свободи, както и категоричното отхвърляне на употребата на сила срещу мирни граждани.