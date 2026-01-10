Фенербахче спечели Суперкупата на Турция след победа с 2:0 над Галатасарай във финалната среща, играна на олимпийския стадион в Истанбул.

Матео Гендузи, който само часове по-рано беше привлечен от Лацио, вкара още в дебюта си.

Французинът откри резултата с далечен удар в 28-ата минута. Три минути след почивката защитникът Джейдън Остерволде удвои след центриране на Марко Асенсио от корнер.

Това е десета суперкупа на Фенербахче в историята, докато Галатасарай има рекордните 17.

Турнирът за Суперкупата се провежда по схема като на тази на Испания, така че участие взеха четири отбора. В полуфиналите преди дни Галатасарай се наложи над Трабзонспор с 4:1, а Фенербахче елиминира Самсунспор с 2:0.

За Фенербахче сегашният трофей е втори от сезон 2013/14 насам. Оттогава насам Галатасарай има пълна доминация в турския футбол с шест титли, пет купи и четири суперкупи.

