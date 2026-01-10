Фюри отговори на критиците: Побеждавал съм всички с голям корем

Тайсън Фюри не изглежда притеснен от коментарите, че не е във форма преди планираното си завръщане на ринга.

- Реклама -

В кариерата си Тайсън Фюри многократно е доказвал, че не бива да се съди за книгата по корицата, нито за боксьор в тежка категория по корема му. Сега той отново отхвърля критиките, че е извън форма преди очакваното си завръщане.

„Прочетох няколко коментара, че изглеждам малко едър — закръглен, дебел. Добре дошли в моя свят“, заяви той във видео, публикувано в социалните мрежи. „Никога не е било по-различно. Побеждавал съм всички с голям корем, никога не е било иначе и никога не е имало значение. Защо да има значение днес?“

„В момента тежа около 127 килограма. Вероятно ще сваля до под 120 килограма за завръщането. Хубаво отпуснат и бърз. Наистина го очаквам с нетърпение. Отсъствах известно време, но вече се завърнах. Почивах си една година, а ако се боксирам през първото тримесечие на 2026 г., ще са минали 16 месеца извън ринга. Това е дълго време за 37-годишен, който тази година става на 38. Ще видим дали все още го мога“, добави Фюри.

Фюри (34-2-1, 24 KO) все още няма точна дата за следващия си мач, или поне такава не е обявена публично, но бившият шампион ще се завърне като голяма звезда в дивизията и в спорта.

Историята на теглото на Фюри

Виждали сме Фюри да се завръща след по-дълги паузи и визуално да изглежда в по-лоша форма, отколкото е в момента. След като победи Владимир Кличко през 2015 г., той не се би в продължение на две години и половина и беше с 13 кг по-тежък, отколкото в мача с Кличко, което, честно казано, беше и необичайно ниско тегло за Фюри дори тогава.

В последния си двубой Фюри беше най-тежък в професионалната си кариера, като официално закова кантара на 127.5 кг за втората си загуба от Александър Усик през декември 2024 г. Това беше с 8.6 кг повече, отколкото тежеше за първия им мач седем месеца по-рано. Ако Фюри се стреми да тежи около 120 кг за завръщането си, това би било приблизително теглото му, когато се изправи срещу Дилиън Уайт и Дерек Чисора през 2022 г., и малко над теглото му за първия мач с Усик.

Имаше само един забележителен мач, в който състоянието на Фюри изглежда наистина се отрази негативно на представянето му, и това беше в странния му двубой с Франсис Нгану през 2023 г. За този мач Фюри тежеше малко под 126 кг и в нито един момент не приличаше на себе си. Той изглеждаше извън форма и сякаш не беше приел тренировките сериозно, като второто вероятно беше по-големият проблем. При тегло от 127.5 кг за мача с Усик той загуби, но се боксира доста добре, а също така се представи отлично при победите си над Дионтей Уайлдър през 2020-21 г., когато тежеше съответно 124 и 125.6 кг.