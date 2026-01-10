НА ЖИВО
          Гуцанов настоява за конгрес на БСП

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Най-разумното решение в настоящата ситуация е свикването на конгрес на БСП. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на Националния съвет на партията на „Позитано 20“.

          По думите му именно конгресът е мястото, където се формира колективната воля на партията. „БСП е на повече от 130 години.

          Винаги в тежки моменти сме знаели как да подходим мъдро, а това става със събиране на висшия форум на партията“, подчерта Гуцанов.

          Той смята, че конгресът трябва да реши дали е необходимо избиране на нов лидер, но призова да не се прибързва с изводите. Според него е нужен сериозен анализ на ситуацията, включително посланията от протестите, международната обстановка и посоката, в която се развива партията.

          „БСП винаги е била в крак с времето и затова е имала ясно участие в управлението на страната“, заяви министърът.

          На въпрос дали би се кандидатирал за председател на партията, Гуцанов отново подчерта, че първо трябва да се изчака решението на пленума. Той се определи като привърженик на колективните решения и припомни, че макар да е бил кандидат с различна визия, решенията на конгреса трябва да се спазват.

          „Това е силата на БСП“, каза още той.

          Министърът отказа да даде оценка за управлението на партията през последната година под ръководството на Атанас Зафиров, като отбеляза, че тези въпроси трябва да бъдат обсъдени от партийните органи, а конгресът е най-подходящият формат за това.

